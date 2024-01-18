Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 2023 yılında 1 milyon 203 bin 321 kişi ayakta tedavi gördü.

Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Dr. Öğr. Üyesi Çağdaş Kaynak, 2023 yılındaki muayene sayıları, yatan hasta sayıları, doğum ve ameliyat istatistikleri hakkında bilgi verdi.

Başhekim Kaynak, 12 aylık dönemde Siirt nüfusunun yaklaşık 4 katı vatandaşın hastane bünyesinde sağlık hizmeti aldığını, 1 milyon 203 bin 321 kişinin ayakta tedavi, 31 bin 412 hastanın yatarak tedavi gördüğü, bin 119 hastaya başarı ile anjiyo işlemi yapıldığı, 411 hastanın A grubu, 5 bin 350 hastanın B grubu, 7 bin 113 hastanın C grubu ameliyatlar olmak üzere toplam 12 bin 874 hastaya ağır ve orta derece zorlukta ameliyatlar yapıldığını söyledi.

476 bin 387 hastanın acil serviste ayakta tedavi gördüğü bilgisini paylaşan Kaynak, "726 bin 934 hastanın polikliniklerde ayakta tedavi gördüğü, 2 bin 156 hastanın normal doğum, bin 555 hastanın sezaryen doğum olmak üzere toplam 3 bin 711 hastanın canlı doğum yaptığı, görüntüleme merkezinde, 40 bin 761 hastanın MR’ı, 50 bin 118 hastaya bilgisayarlı tomografi filmi çekildi" dedi.

Bin 52 hastanın kemoterapi biriminde tedavi gördüğünü aktaran Kaynak, 494 hastanın yanık ünitesinde tedavi gördüğü, 351 hastanın palyatif servisinde tedavi gördüğü, 268 bin 798 hastanın merkezi hekim randevu sistemi (MHRS/Alo 182) üzerinden randevu alarak polikliniklerde muayene olduğu ve evde sağlık hizmetleri biriminde 2 bin 969 kayıtlı hastanın evlerinde 8 bin 245 defa ziyaret edilip, sağlık hizmeti verildiğini ifade etti.

Kaynak, sözlerini şöyle tamamladı:

“Hastanemiz bünyesinde görev yapan doktor, hemşire, ebe ve diğer yardımcı sağlık personeli, 7 gün 24 saat esasına göre sağlık hizmeti verebilmek için özverili, gayretli ve yoğun bir tempoda çalışmaktadır. Fedakarca ve özveri içinde poliklinik ve sağlık hizmeti veren hastanemiz yönetimine, doktor, hemşire ve diğer yardımcı sağlık personellerine, ayrıca böylesine yoğun bir çalışma ortamında sağlık çalışanlarına yardımcı olmak sureti ile gösterdikleri anlayış, hoşgörü için de hasta ve hasta yakınlarına teşekkür ediyorum.”