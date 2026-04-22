Karel Tel, 13–17 Nisan 2026 tarihleri arasında Almanya’nın Düsseldorf kentinde düzenlenen fuarda, yaklaşık 65 ülkeden 2 bin 700 katılımcının yer aldığı organizasyonda sektör temsilcileriyle bir araya gelerek yeni iş birliklerine yönelik önemli temaslarda bulundu.

“Küresel pazarlarda büyümemizi sürdürüyoruz”

Bugün 90 ülkeye ihracat gerçekleştiren bir şirket olarak küresel ölçekte büyümelerini sürdürdüklerini belirten Karel Tel Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Tunç Bakırel, “2025 yılında 32 milyon dolar ihracat hacmine ulaştık. 2026 yılı için 3 milyar TL ciro ve 40 milyon dolar ihracat hedefi belirledik. Yılın ilk çeyreğini de bu hedeflerimiz doğrultusunda tamamladık. Wire & Tube gibi fuarlar sektörümüz açısından önemli bir buluşma noktası. Bu organizasyonlar, hem mevcut iş ilişkilerimizi geliştirmemize hem de yeni pazarlara ulaşmamıza katkı sağlıyor. Karel Tel olarak ihracat odaklı büyüme hedeflerimiz doğrultusunda uluslararası pazarlardaki varlığımızı güçlendirmeyi sürdürüyoruz. 2026’nın hem ciro hem de ihracat tarafında güçlü bir büyüme kaydettiğimiz bir yıl olacağına inanıyoruz” dedi.

İzmir Aliağa’da 70 bin metrekare alan üzerine kurulu tesisinde yıllık 120 bin tonun üzerinde üretim kapasitesine sahip olan Karel Tel, geniş ürün gamıyla ulusal ve uluslararası müşterilerine hizmet vermeyi sürdürüyor. Çevre dostu üretim yaklaşımıyla sürdürülebilirlik yatırımlarına devam eden şirket, RES ve GES projeleriyle toplam 8 MW/saat kapasitede yenilenebilir enerji üretimi gerçekleştirirken, üretimde ihtiyaç duyduğu enerjinin bir kısmını kendi kaynaklarından karşılıyor.