Mayıs ayı boyunca hayata geçirilen çalışmaların aktarıldığı bültende; çevresel farkındalığın artırılmasına yönelik saha uygulamaları, iklim diplomasisi alanındaki katkılar, kaynakların verimli kullanımını teşvik eden projeler ve atık oluşumunun önlenmesine yönelik iyi uygulama örnekleri öne çıkıyor.

Sıfır Atık Hareketi’nin kurumsal bir yapı altında güçlenmesine katkı sağlayan Vakıf, çevresel sürdürülebilirliği destekleyen katılımcı ve kapsayıcı yaklaşımıyla çalışmalarını sürdürürken, yerelden küresele uzanan etki alanını genişletmeyi ve çok paydaşlı iş birliklerini artırmayı hedefliyor.

Toplumun tüm kesimlerini kapsayan faaliyetlerin detaylı olarak ele alındığı Mayıs 2026 E-Bülteni’nde, gerçekleştirilen projelerin yanı sıra önümüzdeki döneme ilişkin planlamalara da yer veriliyor.

Sıfır Atık Vakfı’nın Mayıs 2026 döneminde gerçekleştirdiği faaliyetler ve gelecek dönem hedeflerine ilişkin ayrıntılı bilgilere haberin devamında yer alan PDF dosyasından ulaşılabiliyor.