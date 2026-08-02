Tek'in değerlendirmesine göre, sıcaklıklar pazartesi gününden itibaren gece saatlerinde de 30 derecenin altına inmeyecek. Özellikle iç ve güney ilçelerde bunaltıcı hava etkisini daha fazla hissettirecek.

40 dereceye yaklaşması beklenen ilçeler

Perşembe günü en yüksek sıcaklıkların Sancaktepe, Sultanbeyli, Sultangazi, Büyükçekmece ve Tuzla çevresinde görülmesi öngörülüyor. Bu bölgelerde termometrelerin 40 dereceye yaklaşabileceği ifade edilirken, vatandaşların özellikle öğle saatlerinde güneş altında uzun süre kalmamaları tavsiye ediliyor.

"2026'nın en sıcak günleri olabilir"

Adil Tek, etkisini göstermeye başlayan sıcak hava dalgasının 2026 yılının en güçlü sıcaklık dönemlerinden biri olabileceğini belirtti. Temmuz ayının mevsim normallerine yakın ve zaman zaman serin geçtiğini hatırlatan Tek, ağustos ayında ise daha sıcak bir hava düzeninin hakim olacağını söyledi.

Tek ayrıca, yaz mevsiminin eylül ve ekim aylarına kadar uzayabileceğine dikkat çekerek yüksek sıcaklıkların belirli aralıklarla etkisini sürdürebileceğini ifade etti.

Deniz suyu yeniden ısınacak

Son günlerde İstanbul Boğazı'nda hissedilen deniz suyu sıcaklığındaki belirgin düşüşün ise kuvvetli poyrazdan kaynaklandığı belirtildi. Poyrazın yüzeydeki sıcak suyu Marmara'ya doğru sürüklemesiyle dipteki daha soğuk suyun yüzeye çıktığını anlatan Tek, bu nedenle deniz suyu sıcaklığının yaklaşık 7-8 derece azaldığını söyledi.

Rüzgarın etkisinin azalmasıyla birlikte deniz suyu sıcaklığının da hafta başından itibaren kademeli olarak yeniden normal seviyelerine yükseleceği öngörülüyor.

Eyyam-ı Bahur etkisi başlıyor

Meteoroloji Mühendisi Tek, ağustosun ilk haftasında Türkiye'nin kuzey kesimlerinde sıcaklıkların hızla yükseleceğini belirterek, halk arasında "Eyyam-ı Bahur" olarak bilinen bunaltıcı sıcak günlerin etkisine girildiğini söyledi.

Marmara, Karadeniz, Ege'nin kuzeyi ve İç Anadolu'nun kuzeyinde bu hafta boyunca sıcaklıkların kademeli olarak artması beklenirken, uzmanlar yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların günün en sıcak saatlerinde dışarı çıkmamaları konusunda uyarıyor.