Valiliğin yaptığı açıklamaya göre, 30 Temmuz Perşembe gününden 2 Ağustos Pazar gününe kadar rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerinden kuvvetli eseceği, zaman zaman ise kısa süreli fırtına şeklinde etkisini artıracağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genel olarak 40 ila 60 kilometre/saat, hamleli olarak ise 70 kilometre/saat hızlara ulaşması bekleniyor.

Yetkililer, kuvvetli rüzgar nedeniyle orman yangını riskinin artabileceği, ayrıca ağaç ve elektrik direklerinin devrilmesi, çatı uçmaları ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzlukların yaşanabileceği uyarısında bulundu.

Valilik, vatandaşlardan zorunlu olmadıkça riskli alanlarda bulunmamalarını, açık alanlarda dikkatli hareket etmelerini ve Meteoroloji ile resmi kurumların yapacağı güncel uyarıları takip etmelerini istedi. Özellikle sürücülerin kuvvetli rüzgarın etkili olacağı güzergâhlarda hızlarını düşürmeleri ve tedbirli olmaları gerektiği vurgulandı.