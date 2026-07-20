İngiltere'nin yeni Başbakanı Andy Burnham, başbakan sıfatıyla yaptığı ilk konuşmada İngiltere'de siyaset ve ekonomiyi dönüştürmeyi vaat ederek, 'Son 40 yılın en büyük değişikliklerini hayata geçireceğiz. Yeni bir siyasi model ve yeni bir ekonomik model oluşturacağız' dedi.

İngiltere İşçi Partisi lideri Andy Burnham, eski Başbakan Keir Starmer'ın resmi olarak istifasını sunmasının ardından Buckingham Sarayı'nda Kral Charles ile görüşerek hükümeti kurma görevini kabul etti. Burnham, saraydan ayrıldıktan sonra Başbakanlık Konutu'nun bulunduğu Downing Street'e gelerek burada resmen başbakan olarak atanmasının ardından ilk konuşmasını yaptı. Başbakanlık Konutu önünde toplanan kalabalığa hitap eden Burnham, 'Az önce Buckingham Sarayı'ndaydım. Orada majesteleri Kral'ın hükümeti kurma teklifini kabul ettim. Bunu yaparken, son on yıl içinde bu caddeden yürüyerek gelen altıncı kişi olduğumun fazlasıyla bilincindeyim. 2016'dan bu yana yedinci başbakan oldum' dedi.

Bu durumun kendisini İngiltere'nin içinde bulunduğu anı düşünmeye ittiğini ifade eden Burnham, 'Benim kuşağımdan siyasetçilerin el yükseltmesi ve bu yeni sınamanın üstesinden gelmesi gerekiyor. İngiltere, dünyaya yeniden istikrara kavuşabileceğini göstermelidir' diye konuştu.

'Yeni bir siyasi model ve yeni bir ekonomik model oluşturacağız'

Konuşmasının devamında Burnham, 'Dürüst olmak istiyorum. Yeterince iyi değildik ve daha iyi olmamız gerekiyor. Olacağız. Bu anı, İngiltere'nin gidişatını değiştiren bir dönüm noktası haline getireceğiz. Son 40 yılın en büyük değişikliklerini hayata geçireceğiz. Yeni bir siyasi model ve yeni bir ekonomik model oluşturacağız' ifadelerini kullandı.

10 yıllık bir plan açıklayacağını duyurdu

İngiltere'nin 1980'lerde bir dizi yanlış yola girerek siyasi gücü merkezileştirdiğini, ekonomik gücü özelleştirdiğini ve ülkenin büyük bölümlerini sanayisizleştirdiğini söyleyen Burnham, 'Siyaseti değiştireceğiz. Siyaseti, daha iş birliğine dayalı hale getireceğiz. Puan toplamaktan çok sorun çözmeye odaklanacağız. Gücü buradan alıp ülkenin her bir posta koduna taşıyacağız. Böylece yerel yönetimler, daha fazlasını yapabilecek. Yerel yönetimler, yeni bir ekonomi inşa edecekler. Temel yaşam ihtiyaçlarını yeniden güçlü bir kamu denetimi altına alacağız. Böylece bunları yeniden sizler için karşılanabilir hale getireceğiz. Britanya'yı yeniden sanayileştireceğiz. Kamu alımlarını, sanayiyi desteklemek için kullanacağız. Bu yılın ilerleyen dönemlerinde Britanya için yeni bir plan açıklayacağım. On yıllık bir plan. Şu an bulunduğumuz noktadan, hepimizin Britanya'nın ulaşmasını istediğine inandığım yere giden yolu ortaya koyan bir plan' şeklinde konuştu.

Diğer yandan insanlara şimdiden nefes aldıracak tedbirlerin mümkün olduğunu ve hayat pahalılığı konusunda bir miktar destek sağlanabileceğini de ifade eden Burnham, 'Yarından itibaren bu tedbirlerden bazılarını açıklayacağım' dedi.

İlk talimatının evsizliğe son verilmesi olacağını söyledi

Daha fazla konut inşa edileceğini ve insanların iyi bir yaşam sürmelerine yardımcı olacaklarını da taahhüt eden yeni Başbakan, 'Sorunları önlemeye odaklanan daha güçlü bir devlet inşa edeceğiz. Başarısızlığın bedelini ödemek yerine insanların başarısına yatırım yapacağız. Bu çalışma şimdi başlıyor. Birazdan arkamdaki kapıdan içeri girerek ilk talimatı vereceğim. Ülkemizde evsizliğe son vermek' dedi.

Burnham, 'Yaptığım her işin merkezine insanlara özen göstermeyi koyacağım. Bunun için varımı yoğumu ortaya koyacağım ve hepinizden benimle birlikte çaba göstermenizi istiyorum' şeklinde konuştu.

Burnham, İngiltere Başbakanı sıfatıyla yaptığı ilk konuşmanın ardından eşi Marie-France van Heel ile birlikte Başbakanlık Konutuna giriş yaptı.

İlk görüşmelerini Trump ve Zelenskiy ile yapacak

Başbakan Andy Burnham, görevi resmen devralmadan önce bu sabah kaydedilen bir görüntüde basın mensuplarına ilk telefon görüşmelerini Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve ABD Başkanı Donald Trump ile yapacağını söylemişti. Burnham, 'Bugün ilerleyen saatlerde Devlet Başkanı Zelenskiy'e Ukrayna politikamızda hiçbir değişiklik olmadığını çok açık bir şekilde ifade edeceğim. Keir Starmer nasıl yüzde yüz yanlarında olduysa, ben de yüzde yüz yanlarında olacağım' demişti.