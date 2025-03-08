Kooperatif Başkanı Ayşegül Çetin ve yönetim kurulu üyeleri, Denizli Ticaret Odası, Denizli Ticaret İl Müdürlüğü, Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) ve Denizli Valiliği'nde görev yapan kadın çalışanları ziyaret ederek, dünın anlam ve önemine uygun olarak hazırladıkları el yapımı çiçekleri takdim etti. Ziyaretler kapsamında Denizli Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan da ziyaret edilerek, etkinlik hakkında bilgi verildi.

"Kadınların Emeğine Değer Katıyoruz"

S.S. Sidelya Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Başkanı Ayşegül Çetin, kadınların emeklerini değere dönüştürmek için çalıştıklarını belirterek, "Ev hanımları olarak el emeğimizle yapay çiçekler üretiyoruz ve organizasyon şirketleriyle çalışıyoruz. Bugün de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla üretimlerimizin bir kısmını resmi kurumlardaki kadın çalışanlara hediye etmek istedik. Kadın emeğinin her alanda desteklenmesi gerektiğine inanıyoruz ve tüm emekçi kadınların gününü kutluyoruz" dedi.

DTO Başkanı Erdoğan'dan Kadınlara Destek Mesajı

Denizli Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Kadınlar hayatta adaletin, hoşgörünün ve estetiğin kaynağıdır. Bugün bizlere el emeğiyleriyle üretmiş oldukları çiçekleri takdim eden kooperatif üyelerine teşekkür ediyorum. Kadın girişimcilerin desteklenmesi ve toplumdaki rollerinin güçlendirilmesi için her zaman yanlarındayız" dedi.

Denizli'de kadın girişimciliğini destekleyen ve el emeğini ekonomik değere dönüştüren S.S. Sidelya Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi'nin bu anlamlı etkinliği, büyük takdir topladı.