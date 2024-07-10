Şeyma Subaşı Bodrum’da ortaya çıktı

Acun Ilıcalı’nın sunduğu yarışma programına katıldıktan sonra evlendiği Ilıcalı’dan 2020’de boşanan Şeyma Subaşı, en son Bodrum’dan yapmış olduğu paylaşım kullanıcıları tarafından yorum yağmuruna tutuldu. Acun Ilıcalı’dan boşanırken yüklü miktarda nafaka ve tazminat alan Subaşı, daha sonra dünyayı gezmeye başlamıştı. Sosyal medyada da etkin olan Subaşı’nın İnstagram’da takipçi sayısının 2 milyon 800 bini geçtiği görüldü. İnstagram’da ücret ödeyerek abone olunmasıyla özel paylaşımları görebilen takipçi sayısının ise 200 bini geçtiği iddia ediliyor.

Subaşı’nın aylık 250 TL ödediği öğrenilen abonelerine transparan kıyafetine zoom yaparak yaptığı paylaşım, yeni tartışmaların başlamasına neden olmuştu. Abone sayısını artırmak için görsel şovlar yapan Subaşı’nın Bodrum paylaşımının altına ise sık sık Acun Ilıcalı ile ilgili yorumlar geldiği görüldü.