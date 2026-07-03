Şehzadeler Belediyesi Temmuz Ayı Meclis Toplantısı'nda 33 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. Belediye Başkanı Hakan Şimşek, ova yolu çalışmalarından parke taşı seferberliğine kadar yürütülen hizmetleri anlatarak, orman yangınları konusunda vatandaşlara önemli uyarılarda bulundu.

Şehzadeler Belediyesi Temmuz Ayı Belediye Meclis Toplantısı, Belediye Başkanı Hakan Şimşek başkanlığında Kültür Merkezi Belediye Meclis Salonu'nda gerçekleştirildi. Toplantıda 23 teklif ve 10 komisyon raporu olmak üzere toplam 33 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı.

Meclis toplantısının açılışında konuşan Başkan Hakan Şimşek, ilçenin 67 mahallesinde hizmet çalışmalarının aralıksız sürdüğünü belirtti. Şimşek, 13 Nisan'da başlatılan ova yolu projesi kapsamında 1 Temmuz itibarıyla 9 mahallede toplam 134 bin 200 metre ova yolu yapıldığını ifade ederek, sezon sonuna kadar 34 kırsal mahallede toplam 350 bin metre yolun tamamlanmasının hedeflendiğini söyledi.

Bozulan yol ve kaldırımların onarımına yönelik çalışmalara da değinen Şimşek, hizmet kapasitesinin üç kat artırıldığını belirterek, 67 mahallenin tamamını kapsayan çalışmalar kapsamında toplam 20 bin metrekare kilit parke taşı döşenmesinin planlandığını kaydetti. Şimşek, bugüne kadar Kalemli ve Gökbel mahallelerinde 3 bin 10 metrekarelik alanda parke yenileme çalışmasının tamamlandığını bildirdi.

Artan hava sıcaklıklarına dikkat çeken Başkan Şimşek, orman yangını riskinin yükseldiğini vurgulayarak vatandaşlara ormanlarda ateş yakmamaları ve yangına neden olabilecek davranışlardan kaçınmaları çağrısında bulundu.

Konuşmasında yaz tatiline giren öğrenci ve öğretmenlere de iyi dileklerini ileten Şimşek, geçen yıl hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'i, 2 Temmuz Sivas Madımak Oteli Katliamı'nda yaşamını yitirenleri ve 15 Temmuz hain darbe girişiminde şehit olan vatandaşları rahmet ve minnetle andı.

Açılış konuşmasının ardından meclis gündemindeki 23 teklif ile 10 komisyon raporu görüşülerek karara bağlandı. Toplantının sonunda AK Parti, MHP, CHP ve İYİ Parti Grup Başkanvekilleri gündem dışı söz alarak Manisa ve Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Şehzadeler Belediyesi Temmuz Ayı Belediye Meclis Toplantısı, gündem maddelerinin tamamlanmasının ardından sona erdi.