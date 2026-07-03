Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) haziran ayı enflasyon verilerini açıklamasının ardından milyonlarca memur ve memur emeklisinin maaş zammı netleşirken, bedelli askerlik ücretinde uygulanacak yeni tutar da belli oldu.

Memur maaş katsayısındaki artış doğrultusunda, 2026 yılının ilk yarısında 416 bin 361 lira 30 kuruş olan bedelli askerlik ücreti, 472 bin 604 lira 34 kuruşa yükseldi. Böylece bedelli askerlik ücretinde yaklaşık 56 bin 243 liralık artış gerçekleşti.

Öte yandan, yoklama kaçağı ve bakaya durumunda bulunan yükümlüler için ödenecek tutar da 4 bin 857 lira 55 kuruştan 5 bin 541 lira 29 kuruşa çıkarıldı.

Bedelli askerlik ücreti, kanun gereği memur aylık katsayısındaki değişime göre yılda iki kez yeniden hesaplanıyor. Güncellenen tutarların 1 Temmuz 2026 ile 31 Aralık 2026 tarihleri arasında geçerli olması beklenirken, kesin rakamlar Milli Savunma Bakanlığı tarafından yayımlanacak resmi açıklamayla yürürlüğe girecek.

TÜİK'in açıkladığı verilere göre haziran ayında aylık enflasyon yüzde 0,99, yıllık enflasyon ise yüzde 32,11 olarak gerçekleşti. Açıklanan veriler doğrultusunda memur maaş zam oranı da kesinleşmiş oldu.