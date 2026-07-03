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Bakan Çiftçi'nin, cuma namazının ardından Hacı Kıyasi Şentürk Camii Konferans Salonu'nda düzenlenen AK Parti Bayburt İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katılarak partililer ve vatandaşlarla bir araya gelecek.

Valilik programının ardından Ulu Cami'de cuma namazını kılan Çiftçi, camiye yürüyüşü sırasında esnafı ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet etti.

Bakan Çiftçi, Bayburt Valiliği önünde Vali ve il protokolü tarafından karşılandı. Karşılamanın ardından valiliğe geçen Çiftçi, burada basına kapalı gerçekleştirilen toplantıya katıldı.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, çeşitli programlara katılmak üzere Bayburt'a geldi.

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