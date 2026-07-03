AK Parti Denizli İl Gençlik Kolları, haziran ayı boyunca yürüttüğü yoğun ve dinamik yeni üye kayıt çalışmalarıyla Türkiye genelinde büyük bir başarıya imza attı. Yapılan performans değerlendirmesine göre Denizli Gençlik Kolları, 30 büyükşehir arasında en başarılı ilk 5 il arasında yer alarak haziran ayına damgasını vurdu.

Saha çalışmalarını aralıksız sürdüren ve gençlere yönelik projeleriyle dikkat çeken AK Parti Denizli İl Gençlik Kolları teşkilatı, haziran ayında yakaladığı bu yüksek üye artış ivmesiyle genel merkez düzeyinde de takdir topladı. Denizli'nin dört bir yanında kurulan stantlar, yapılan hane ziyaretleri ve gençlik buluşmaları bu başarının mimarı oldu.

AK Parti Denizli İl Gençlik Kolları Başkanı Mahmut Mert Çelik, 'AK Parti Denizli İl Gençlik Kolları olarak Haziran ayı üyelik çalışmalarında Türkiye 5.si olmanın gururunu yaşıyoruz. Bu başarı davamıza inanan, gece gündüz demeden çalışan teşkilatımızın ortak emeğinin eseridir. İl Gençlik Kolları Başkanı olarak bu süreçte özveriyle çalışan tüm ilçe başkanlarımıza, yönetimlerimize ve genç kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Birlik ve beraberlik içerisinde, Türkiye Yüzyılı hedeflerimiz doğrultusunda daha büyük başarılara imza atmaya devam edeceğiz. Bu gurur Denizli'mizin bu başarı hepimizin.' dedi.