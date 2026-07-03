Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, son 24 yılda Erzincan'a sosyal hizmetler alanında 5,6 milyar liralık yatırım ve destek sağlandığını, kentte yeni sosyal hizmet projelerinin hayata geçirileceğini bildirdi.

Bakan Göktaş bir dizi program için geldiği Erzincan'da Valiliği ziyaret ederek Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı. Ardından Vali Hamza Aydoğdu ile görüşen Göktaş, AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, Belediye Başkanı Bekir Aksun ve AK Parti İl Başkanı Alpay Kabadayı ile bir araya geldi.

Daha sonra AK Parti Erzincan İl Başkanlığına geçen Göktaş, burada düzenlenen basın toplantısında, hükümetin sosyal devlet anlayışı doğrultusunda vatandaşların her kesimine yönelik hizmetleri sürdürdüğünü söyledi.

Aileyi merkeze alan sosyal politikaları kararlılıkla uyguladıklarını belirten Göktaş, kadınların eğitimden istihdama kadar her alanda daha güçlü şekilde yer almasını desteklediklerini ifade etti.

Erzincan'da son 24 yılda sosyal hizmetler alanında 5,6 milyar liralık yatırım ve destek sağlandığını aktaran Göktaş, kentte 18 sosyal hizmet kuruluşunun faaliyet gösterdiğini, 2023 yılından bu yana ise iki Aile Destek Merkezi ile iki kadın kooperatifinin hizmete açıldığını kaydetti.

Göktaş, Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) programı kapsamında 2026'nın ilk altı ayında Erzincan'da 618 çocuk için ailelerine 30,5 milyon lira destek verildiğini belirterek, evde bakım yardımı kapsamında ise 1.867 hak sahibine yılın ilk yarısında toplam 128,8 milyon lira ödeme yapıldığını söyledi.

Doğum yardımları kapsamında Erzincan'da bugüne kadar 2 bin 724 anneye toplam 46,1 milyon lira destek sağlandığını ifade eden Göktaş, Aile ve Gençlik Fonu ile gençlerin evlilik süreçlerinin de desteklendiğini dile getirdi.

Kentte sosyal hizmet altyapısını güçlendirecek yeni yatırımların hazırlıklarının sürdüğünü belirten Göktaş, ihtisaslaşmış Çocuk Evleri Sitesi, Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi ile engelli bireyler ve yaşlılara yönelik iki Aktif Yaşam Merkezi'nin Erzincan'a kazandırılacağını sözlerine ekledi.