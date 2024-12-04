Ekovitrin’in 25 Yıllık Başarı Öyküsü 1999 yılının son ayların da iki ulusal kanalda televizyon programı hazırladığımız dönem de bir ekonomi dergisi çıkarmaya karar verdik. Beş gazeteci arkadaş 25 yıl önce Aralık ayında hazırlık sayısını, Ocak ayında ise Ekovitrin der gimizin ilk sayısını yayımladık.

İki arkadaşımız 5. ve 10. yılda çeşitli sebeplerle ayrıldı. Biz üç gazeteci arkadaş Kamuran Abacıoğlu, Şeref Özata ve Bilal Koçak dile kolay 25 yıldır Ekovitrin’i yayımlı yoruz. Son 15 yılda ise genel yayın yönetmeni ve yönetim kurulu üyemiz Bilal Koçak ile Genel Müdürümüz Şeref Özata’nın emekleri büyük oldu. Ekovitrin’in isim babası olarak ben ve ekip arkadaşlarım, Ekovitrin’i ekonomi gazeteciliğinin saygın bir markası haline getirdik.

2007 Nisan ayında yayımladığımız 100. sayımız ATV’nin TMSF tarafından 1 milyar doların üzerinde satılmasına vesile oldu. Büyük ses getirdi. 2016 yılı Ağustos ayında ise 15 Temmuz hain FETÖ darbe girişiminin ardından yalnızca 15 gün sonra ‘’VATAN SANA CANIM FEDA’’ kapağıyla 200. sayımızı yayımladık. 20. yılımızda pandeminin tam göbeğine rastlamasına rağmen hiçbir ay aksatmadan 250. sayımızı yayımladık. Sürekli basın kartı sahibi 3 gazeteci arkadaşın girişimcilik ve bağımsız gazetecilik aşkı çok şükür bugüne kadar takdir ile karşılandı.

2002 yılından itibaren aksatmadan her yıl Ekovitrin Yılın Starları Ödül Törenimizi gerçekleştirdik. Ekonominin Oscar’ı sayılan Ekovitrin Yılın Starları törenine Cumhurbaşkanları, Başbakanlar, Bakanlar ve özellikle iş dünyamızın seçkin temsilcileri katılarak bizi hep onurlandırdılar. Ama çok şükür 25 yıl boyunca emeğimizle ve vefalı çalışanlarımızın gayreti ile Ekovitrin’i hiç aksatmadan yayımladık.

Ayrıca 2000’li yılların 2. yarısında kurduğumuz www. ekovitrin.com internet haber portalımız da iş ve ekonomi dünyası başta olmak üzere hemen her kesimden en çok takip edilen haber sitesi olarak yayınını sürdürüyor. Şunu özellikle belirtmek isterim ki biz hiçbir zaman şantaj gazeteciliği yapmadık. Daima yapıcı eleştiri ve pozitif yaklaşım ilkesi ile hareket ettik, bugünlere itibarımız ile geldik. Bağımsız gazeteciliğin temsilcisi ve ekonomi basınının gözdesi Ekovitrin dergimizin 25. yılı ve 300. sayısını kutluyoruz. Dergimizin 30. yılını da görmek inşallah bizlere nasip olur. Nice yıllara Ekovitrin.

300. şeref sayımız hayırlı olsun.