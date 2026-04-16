Avrupa’nın lider treyler üreticisi Schmitz Cargobull, dünya çapında kendini kanıtlamış TrailerConnect® uydu bağlantılı telematik sistemini, Türkiye pazarındaki kullanıcılar için Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’ndan (BTK) gerekli izinleri alıp sertifikalandırarak “%100 Smart Treyler” konsepti ile standart olarak sunmaya başlayan ilk treyler üreticisi oldu. Bu sistem ile Türkiye’de faaliyet gösteren iç ve uluslararası taşımacılık yapan tüm lojistik firmaları, filolarındaki treylerleri hem Türkiye hem de uluslararası bölgelerde herhangi bir data kesintisine uğramadan dijital olarak izleme imkânına kavuşmuş olacaklar.

Schmitz Cargobull AG Yönetim Kurulu Başkanı Andreas Schmitz / Ekovitrin'den Harun Reşit Tığlı / Schmitz Cargobull Türkiye Ürün ve Pazarlama Müdürü İbrahim Sarı

“%100 Smart Treyler” sisteminin tanıtıldığı lansman töreni, Schmitz Cargobull AG Yönetim Kurulu Başkanı Andreas Schmitz, Schmitz Cargobull Türkiye CEO’su Kerem Taş, Schmitz Cargobull AG Dijital Hizmetler Direktörü Dr. Cafer İnce, Schmitz Cargobull Türkiye Satış ve Pazarlama Direktörü Murat Tokatlı, Schmitz Cargobull Türkiye Ürün ve Pazarlama Müdürü İbrahim Sarı ve şirketin diğer üst düzey yöneticilerinin katılımıyla İstanbul Rahmi Koç Müzesi’nde düzenlenen bir etkinlikle gerçekleşti.

Avrupa’nın Lider Treyler Üreticisi

Törenin açılış konuşmasında ilklere imza atan bir şirket olduklarını vurgulayarak söze başlayan Schmitz Cargobull AG Yönetim Kurulu Başkanı Andreas Schmitz, 6.000’den fazla çalışanıyla, 40 ülke ve 5 kıtada faaliyetlerini sürdüren, son resmi verilere göre 2024-2045 mali yılında 42.300 üretim adedini aşan ve 2,2 milyar € yıllık ciroya sahip Schmitz Cargobull’un 1892 yılındaki kuruluşundan bu yana halen 4. jenerasyondaki kurucu aile tarafından yönetilmeye devam ettiğini belirtti.

Konuşmasında son mali yıl resmi verilerine göre tüm treyler modelleri toplamında Avrupa’da %25 pazar payı ile pazarda lider konumda olduklarını ifade eden Andreas Schmitz, ayrıca frigorifik, tenteli, kapalı kuru yük ve damper treyler ürün grupları bazında da Avrupa’da liderliklerini sürdürdüklerini belirtti.

“Lokal Üretim, Global Ağ” stratejisiyle Türkiye ile beraber Almanya, İspanya, İngiltere, Litvanya, Romanya ve Güney Afrika’da bulunan üretim hatlarıyla müşterilerine daha yakın olduklarını belirten Andreas Schmitz, Amerika, Avustralya, Hindistan ve diğer Avrupa ülkelerinde kurdukları ortaklıklar ve şirket yatırımları ile de kullanıcılarına sundukları ürün ve hizmet çözümlerini sürekli geliştirdiklerini ifade etti.

Türkiye pazarında sunmaya başladıkları TrailerConnect® telematik sisteminin bugüne kadar 300.000 adedin üzerinde satışının gerçekleştiğini ve dünya çapında etkin olarak kullanıldığının altını çizen Andreas Schmitz, her kullanıcının kendi bilgisayarından kolaylıkla bağlanabileceği çift yönlü treyler iletişim portalı ve cep telefonu uygulamalarından oluşan, yapay zekâyı da kullanabilen sistemle treylerin “%100 Smart Trailer” haline getirilebildiğini ifade etti.

2017’den bu yana sürekli büyüyen Schmitz Cargobull Türkiye

Toplantıda söz alan Schmitz Cargobull Türkiye CEO’su Kerem Taş, 2017 yılında Sakarya - Erenler’de faaliyete başlayan fabrikada her yıl gerçekleştirilen yeni proje ve geliştirmeler ile ürün gamının sürekli genişletildiğini ve bugün gelinen noktada Schmitz Cargobull’un akslarını üreten dünyadaki iki fabrikadan biri olmalarının yanında konteyner taşıyıcı treylerlerin tamamen burada üretilerek tüm dünya ülkelerine ihraç eden tek fabrika konumuna ulaştıklarını vurguladı.

Sakarya’da kurulan Yedek Parça Merkezi ve Schmitz Cargobull’un treyler çözüm noktası olarak 2024 yılında hizmete giren Schmitz Cargobull Merkez Servis yatırımlarından da bahseden Kerem Taş, “Satış Sattıktan Sonra Başlar” mottosu ile Türkiye genelinde yük trafik yoğunluğu haritasına göre özenle seçilmiş 32 yetkili servis noktası ve Avrupa’daki 1.400 adet yetkili servis ağıyla müşterilerine zamanında ve eksiksiz hizmet verdiklerini ve bu konuda yatırımların hız kesmeden devam edeceğini ifade etti.

Schmitz Cargobull Türkiye olarak çalışan memnuniyetine büyük önem verdiklerini ifade eden Kerem Taş, bu kapsamda iş birliği, güvenilirlik, takım ruhu, iletişim ve tarafsızlık kriterlerinin esas alındığı değerlendirme süreci sonucunda yalnızca Türkiye’nin en iyi işverenlerine verilen “Great Place to Work®” sertifikasını üst üste 5. kez almaya hak kazandıklarını belirtti.

Türkiye’de satılan her 3 frigorifik treyler’den 2’si Schmitz

Türkiye treyler pazarının son 2 yıldır Avrupa’nın en büyük iç pazar rakamlarına ulaştığını ve bu anlamda lider konumda olduğunu belirten Schmitz Cargobull Türkiye Satış ve Pazarlama Direktörü Murat Tokatlı ise, Türkiye treyler pazarının 2023 ve 2024 yıllarında Avrupa’nın bir numaralı iç pazar büyüklüğüne ulaşmasının yanında yıllık 650 milyon $ ihracat tutarıyla büyümesini emin adımlarla sürdürmekte olduğunun altını çizdi.

Mevcut ürün portföyündeki frigorifik treyler ve tenteli treyler ürünlerine ek olarak konteyner taşıyıcı, kapaklı platform treyler ve frigorifik kamyon üstü uygulamalarını da Türkiye’deki kullanıcıların beğenilerine sunduklarını belirten Murat Tokatlı, “Schmitz Cargobull soğutucu ünite modellerimiz her türlü taşıma tipine yönelik olarak tasarlanmış ürün gamı ile sunulmaya devam ediyor. Schmitz Cargobull markası olan S.CU soğutucu ünite teslimatlarımız global pazarda 38.000 adedi aşarak, ısı kontrollü taşımacılıkta ve soğuk zincirde süregelen başarımızın bir göstergesi oldu. Ayrıca Ağır Ticari Araçlar Derneği (TAİD) verilerine göre Türkiye’de satılan her 3 frigorifik treyler’den 2’sinde tercih değişmedi ve Schmitz Cargobull olarak bu alanda yıllardır süren liderliğini perçinledi” dedi.

Türkiye'de treyler filolarını güvenilir ve yasal olarak yönetin.

Toplantıda söz alan Schmitz Cargobull AG Dijital Hizmetler Ürün Direktörü Dr. Cafer İnce, “TrailerConnect®'in ülkeye özgü uyarlamasıyla Türkiye’deki müşterilerimize tam uyumlu ve yüksek performanslı telematik kullanımını garanti ediyoruz. BTK gerekliliklerine uyum, taşımacılık şirketlerine filolarını gerçek zamanlı verilerle verimli bir şekilde yönetme ve tüm yasal gereklilikleri güvenilir bir şekilde karşılama konusunda gerekli güvenceyi veriyor” dedi.

%100 Smart Treyler Konsepti

TrailerConnect telematik sisteminin standart olarak fabrika çıkışında tüm ürünlerinde hazır bulunduğundan bahseden Schmitz Cargobull Türkiye Ürün ve Pazarlama Müdürü İbrahim Sarı ise: “Smart Treyler konsepti klasik bir takip sisteminden daha fazlasıdır. Örneğin bu sistem sayesinde araç sahibi artık soğutucu ünitesine bir saate göre ya da bir konuma göre TrailerConnect üzerinden önceden çalışma talimatı verebilir, yüksek güvenlikli TL4 araç kapı kilitlerini TrailerConnect portalı aracılığıyla uzaktan kontrol edebilir, lastik basınçlarını ya da balata aşınma durumlarını portal ya da cep telefonu uygulamaları aracılığıyla takip edebilir, her bir nakliye operasyonuna ait raporları otomatik olarak farklı yük sahipleri ile paylaşabilir, soğutucu ünite üzerinde oluşabilecek arızaları öngörebilir ve bakımlarını planlayabilir” dedi.

%100 TPMS Sadece Schmitz Cargobull’da

Türkiye ve Avrupa’da ağır vasıta araçlar için zorunlu hale getirilen TPMS (Lastik Basınç Görüntüleme Sistemi) bulunan treylerlerde, lastik basınç durumu analog olarak treyler üzerindeki ekrandan ve çekici araç modülatöründen alınabilmekte; ayrıca Schmitz Cargobull, kullanıcılarına lastik basınç durumunu uydu bağlantısı aracılığıyla bilgisayar ve cep telefonundan takip etme imkânı da sağlamaktadır.

TrailerConnect® – Verimli ve şeffaf filo yönetimi için platform

Nakliyeciler ve lojistik firmaları için kargo güvenliği ve taşıma sürecinin sorunsuz bir şekilde izlenmesi son derece önemlidir. Buna bağlı olarak, tüm lojistik zinciri boyunca güvenilir gerçek zamanlı verilerin önemi artmaktadır. TrailerConnect® bunun için güçlü bir temel sağlar: Telematik platformu, ağa bağlı taşıma süreçlerinin optimum kontrolünü mümkün kılar ve verimliliğin artmasına ve toplam sahip olma maliyetinin (TCO) azalmasına önemli ölçüde katkıda bulunur.

Ekonomik planlama için hassas gerçek zamanlı veriler

TrailerConnect®, treyler ve taşıma soğutma ünitelerinden konum, EBS verileri, lastik basıncı, kapı durumu, sıcaklık verileri ve diğer teknik parametreler dahil olmak üzere tüm ilgili bilgileri yakalar ve gerçek zamanlı olarak TrailerConnect® portalına iletir. Bu, sevkiyat görevlilerine kapasite kullanımını optimize etmek ve boş seferleri önlemek için güvenilir bir veri temeli sağlar. Portal içindeki özelleştirilebilir alarmlar ve yapılandırmalar filo yönetimini basitleştirir. Geçmiş veriler ayrıca önleyici bakım planlamasına yardımcı olur. Aşınma veya diğer sorunlara ilişkin erken uyarılar, planlanmamış arıza sürelerini azaltır, servis duraklarını kısaltır ve araç kullanılabilirliğini artırır.

Daha yüksek verimlilik, güvenlik ve sürdürülebilirlik

TrailerConnect®, operasyonel süreçleri iyileştirmenin yanı sıra günlük taşımacılıkta güvenlik ve sürdürülebilirliği de artırır. Önceden belirlenmiş rotalardan sapmalar veya güvenlikle ilgili olaylar durumunda sorumlular derhal bilgilendirilir ve bu da operasyonel güvenliği önemli ölçüde artırır. Aynı zamanda, daha iyi treyler kullanımı ve boş seferlerin azalması şirketlerin daha verimli ve daha düşük emisyonlarla çalışmasını sağlar. Lastik basıncı izleme fonksiyonları da yakıt tüketimini azaltarak ve dolayısıyla CO₂ emisyonlarını belirgin şekilde düşürerek önemli bir katkı sağlar. Ayrıca TrailerConnect®, gerçek zamanlı veriler, güvenilir dokümantasyon ve yapılandırılmış raporlama yoluyla genel filo yönetiminde yüksek derecede şeffaflık yaratır.

Bu, iyi bilgilendirilmiş operasyonel ve stratejik kararlar alınmasını sağlar ve taşımacılık şirketlerinin süreçlerini sürdürülebilir bir şekilde optimize etmelerine destek olur.