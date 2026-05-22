Genişleyen ürün yelpazesiyle inşaat, enerji ve ağır sanayi sektörlerine ek, vinç çözümlerini de sunmaya hazırlanan şirket, Tadano’nun “Reaching New Heights” vizyonunu Türkiye’nin her noktasına taşıyor.

Dünyanın önde gelen markalarının ürün ve hizmetlerini iş ortakları ile buluşturan Marubeni Dağıtım ve Servis, vinç sektörünün lider markalarından Tadano’nun Türkiye distribütörlüğünü üstleniyor. 22 Mayıs 2026 Cuma günü Sheraton Grand İstanbul Ataşehir’de gerçekleştirilen basın lansmanı ile duyurulan yeni iş birliğine, Marubeni Dağıtım ve Servis Yönetim Kurulu Başkanı Yusuke Yamada, Tadano LTD Executive Officer’ı Takashi Fukui ile Marubeni Dağıtım ve Servis İş ve Maden Makinaları COO’su Burçak Birand katıldı.

Yeni bir dönemin kapıları aralanıyor

Marubeni Dağıtım ve Servis ile Tadano arasındaki distribütörlük anlaşması ile, inşaat, enerji, altyapı ve sanayi sektörlerinde yeni bir dönemin kapıları aralanıyor. 1948 yılından günümüze ileri Japon teknolojisiyle vinç sektörüne yön veren Tadano, yol tipi mobil vinçlerden personel yükseltici platformlara, kamyon üstü katlanır bomlu vinçlerden arazi tipi mobil vinçlere kadar geniş ürün gamıyla Marubeni Dağıtım ve Servis çatısı altında Türkiye pazarına güçlü bir dönüş yapıyor. Marubeni Dağıtım ve Servis’in yaygın yetkili servis ağı sayesinde Tadano, Türkiye’deki iş ortaklarına sadece ürün değil, uçtan uca çözümler sunacak.

Yusuke Yamada: Birlikte daha yüksek hedeflere ulaşacağız.

Basın lansmanında konuşma yapan Marubeni Dağıtım ve Servis Yönetim Kurulu Başkanı Yusuke Yamada, “Tadano ile sadece bir distribütörlük anlaşmasına imza atmıyor, iki köklü Japon markasının Türkiye’deki stratejik buluşmasını gerçekleştiriyoruz. Şirketimizin dünya geneline yayılan güven anlayışını, her yeni distribütörlüğümüzle, Türkiye pazarında güçlendirmeye devam ediyoruz. Türkiye, dinamik yapısı ve büyük ölçekli projeleriyle her zaman öncelikli pazarlarımızdan biri oldu, olmaya da devam ediyor. Bu yolculukta bize duyulan güven için teşekkür ediyor, birlikte daha yüksek hedeflere ulaşacağımıza inanıyoruz” dedi.

Takashi Fukui: En zorlu projelerde güvenilir iş ortağı olmaya devam edeceğiz.

Basın lansmanına özel olarak Türkiye’ye gelen Tadano Executive Officer’ı Takashi Fukui, “Marubeni Dağıtım ve Servis gibi güçlü ve deneyimli bir iş ortağıyla Türkiye pazarına yeniden dönmek bizim için bilinçli ve stratejik bir karar. 1948 yılından bu yana vinç sektöründe faaliyet gösteriyoruz. Arazi tipi vinçlerden kamyon üstü ve paletli vinçlere uzanan ürün gamımız, mühendislik gücümüzün bir göstergesi. Türkiye, hem kendi potansiyeli hem de çevre ülkelere açılan stratejik konumuyla Tadano için çok önemli bir pazar. Marubeni Dağıtım ve Servis’in gücü, bu vizyonu Türkiye genelinde hayata geçirmemize katkı sağlayacak; en zorlu projelerde güvenilir iş ortağı olmaya devam edeceğiz” dedi.

Burçak Birand: Türkiye’nin yükselen projelerini uçtan uca destekleyen ekosistemi her geçen gün daha da güçlendireceğiz.

Basın toplantısında yeni distribütörlükleri ile ilgili sunum yapan Marubeni Dağıtım ve Servis İş ve Maden Makinaları COO’su Burçak Birand: “Vinç sektöründe dünyanın önde gelen markalarından Tadano ile Türkiye’deki dev projelerin ihtiyaç duyduğu güven ve kesintisiz çalışma disiplinini yeniden tanımlıyoruz. İnşaat, enerji, altyapı ve sanayi sektörleri, hata payının olmadığı, zamanla yarışılan alanlar. Marubeni Dağıtım ve Servis olarak, bu zorlu sahaların dilini ve beklentilerini çok iyi biliyoruz. Projeleri sadece ürünle değil, sürdürülebilir bir değer zinciri ile desteklemeyi hedefliyoruz. Stratejik yapılanmamızı sürekli geliştiriyor, güçlendiriyoruz. İş ortaklarımızın operasyonel süreçlerindeki 'öncelikli çözüm ortağı' konumumuzu pekiştiriyoruz” dedi ve sözlerini şöyle sürdürdü:

“Tadano’nun geniş ürün yelpazesindeki yol tipi mobil vinçler, kamyon üstü katlanır bomlu vinçler, arazi tipi mobil vinçler, kafes bomlu ve teleskopik bomlu paletli vinçler ile personel yükseltici platformlar gibi segmentlere odaklanmayı planlıyoruz. İlk aşamada mobil vinç ve paletli vinç gibi modellerle, sektörün en fazla ihtiyaç duyduğu seçenekleri ülkemize kazandırmak amacındayız. Söz konusu modellerimiz, mobil vinçlerde 500 tona, paletli vinçlerde ise 3.200 tona varan taşıma kapasitelerine sahipler. Tadano ürünleri, beklentilerin ötesinde erişilebilirlik ve yükseltme olanakları sayesinde ileri düzeydeki projelere kusursuz karşılık verebilecek düzeydeler. Türkiye’nin yükselen projelerini uçtan uca destekleyen bu ekosistemi her geçen gün daha da güçlendireceğiz. Bizim için başarı, iş ortaklarımızın sahadaki operasyonel gücünün ve yetkinliğinin artmasıdır”.