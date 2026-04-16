LeadWorld İş ve Ekonomi Forumu’nda konuşan İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, içinde bulunulan küresel ve jeopolitik koşulların mevcut programın sürdürülebilirliğini zorlaştırdığını savunarak, ekonomi politikasında yön değişikliği gerektiğini ifade etti.

Aran, enflasyonun son yıllarda önemli ölçüde gerilediğini belirterek, “Yüzde 85 seviyelerinden yüzde 30’lara gelindi, Merkez Bankası rezervleri de önemli ölçüde toparlandı” dedi. Ancak mevcut programın reel sektör ve bankacılık kesimi üzerinde ciddi maliyet yarattığını vurguladı.

“Reel sektör ve bankalar kaybediyor”

Aran’a göre enflasyonla mücadele programı ağırlıklı olarak kamu mali dengelerini düzeltmeye odaklanırken, sanayi ve KOBİ’ler bu süreçten olumsuz etkileniyor. Özellikle vadeli satış yapan KOBİ’lerin risklerinin arttığını belirten Aran, finansman ve tahsilat sorunlarına dikkat çekti.

“Yeni ekonomik programa geçiş tartışılmalı”

Aran, mevcut koşullarda enflasyonla mücadele politikasının aynı sertlikte sürdürülmesinin zor olduğunu savunarak, “Yeni bir ekonomik programa geçiş ve sanayinin dönüşümüne odaklanma” önerisinde bulundu. Bu yaklaşımın üretim, teknoloji ve sanayi yatırımlarını merkeze alması gerektiğini ifade etti.

“KOBİ’ler risklere karşı hazırlıklı olmalı”

KOBİ’lerin özellikle vadeli satışlardan kaynaklı tahsilat risklerine karşı daha temkinli olması gerektiğini belirten Aran, kredi kullanımının da dikkatli yönetilmesi gerektiğini söyledi.

“Enflasyon–büyüme dengesi tartışması”

Aran ayrıca enflasyonun küresel ve jeopolitik faktörlerden de etkilendiğini, bu nedenle tamamen kontrol altına alınmasının zor olduğunu ifade etti. Enflasyonun düşürülmesi hedefinin önemli olduğunu ancak bunun ekonomik faaliyetler üzerindeki etkisinin de dikkate alınması gerektiğini vurguladı.

Genel değerlendirmesinde Aran, Türkiye’nin üretim odaklı bir dönüşüm programına yönelmesi gerektiğini, enflasyonla mücadele sürecinin ise daha uygun küresel koşullarda yeniden ele alınabileceğini dile getirdi.