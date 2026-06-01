Evolog Lojistik, son filo yatırımı kapsamında Scania 560R çekici ve Crafter Panelvan LWB modelini filosuna dahil ederek araç filosunu güçlendirmeye devam ediyor.

Scania Şekerpınar tesislerinde düzenlenen teslimat törenine Evolog Yönetim Kurulu Başkanı Barış Talay, firma Genel Müdürü Birol Çalışkan ve Genel Müdür Yardımcısı Göksal Kaymak katıldı. Törende, Doğuş Otomotiv Scania Satış Müdürü Bayazıt Canbulat ile Volkswagen Ticari Araç Filo Bölge Yöneticisi Ali Bayer tarafından iş birliğini simgeleyen plaketler takdim edildi.

Teslimat töreninde konuşan Bayazıt Canbulat, Evolog Lojistik’in uzun yıllardır Scania markasına duyduğu güvenin yeni yatırımla bir kez daha pekiştiğini belirterek, “Scania 560R çekici teslimatları ile birlikte Evolog’un filosundaki toplam Scania araç sayısı 270’e ulaştı. Güçlü performansı, yakıt verimliliği, sürücü konforu ve düşük işletme maliyetleriyle öne çıkan araçlarımızın Evolog’un operasyonel hedeflerine önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz” dedi.

Evolog Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Barış Talay “Lojistik sektöründe sürdürülebilir büyümenin en önemli yapıtaşlarından birinin güçlü, verimli ve güvenilir bir araç filosu olduğuna inanıyoruz. Evolog’un kuruluşundan beri tercih ettiğimiz Scania araçlarının operasyonel verimlilik, yakıt ekonomisi, sürüş güvenliği ve düşük işletme maliyetleri açısından filomuza sağladığı katkıları yakından deneyimliyoruz. Bu güven ve memnuniyet doğrultusunda bu yatırımımızda da tercihimiz yine Scania oldu.” ifadelerini kullandı.

Evolog Genel Müdürü Birol Çalışkan ise, yeni alımla birlikte toplam Crafter Panelvan araç sayısının 20’ye ulaştığını belirtti. Toplam işletme maliyetini ve sürdürülebilir taşımacılık ilkelerini göz önünde bulundurarak, ilerleyen dönemlerde de Crafter Panelvan modelini tercih etmeyi hedeflediklerini ifade etti.