Scania, Doğuş Otomotiv bünyesinde Yetkili Satıcı İnsan Kaynakları Geliştirme Departmanı (Drive) ile birlikte gerçekleştirilen program kapsamında, iş ortaklarının genç kuşak temsilcilerinin stratejik ve yönetim becerilerini akademik olarak desteklemeyi hedefliyor.

“Yarının Yöneticilerine Güveniyoruz”

Doğuş Otomotiv İcra Kurulu ve Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bilaloğlu, katıldığı sertifika teslim töreninde sürdürülebilir başarının güçlü insan kaynaklarından geçtiğine inandıklarını belirterek “Bu akademi, yarının kurumsal yöneticilerini hazırlama vizyonumuzun bir parçası. Genç kuşak iş ortaklarımızın yönetsel becerilerini akademik standartlarla desteklemekten büyük gurur duyuyoruz. Doğuş Otomotiv olarak Sabancı Üniversitesi ile kurduğumuz bu stratejik iş birliği, Scania markası olarak hizmet verdiğimiz sektörde eğitim, gelişim ve sürdürülebilirlik gibi hedeflere ulaşmadaki kararlılığımızı da göstermektedir” dedi.

Sn. Bilaloğlu konuşmasına “Sektörümüzün geleceğini genç kuşak iş ortaklarımızın, yönetim anlayışı, vizyoner bakış açıları ve kurumsal sürdürülebilirlik yetenekleri belirleyecek. Doğuş Otomotiv olarak tüm markalarımız adına insan kaynağına yaptığımız yatırımlarımızı hız kesmeden sürdürüyoruz” şeklinde devam etti.

Sabancı Üniversitesi akademisyenleri ve alanında uzman eğitmenler tarafından hazırlanan programda stratejik yönetim, liderlik, değişim yönetimi, finansal okuryazarlık, makro ve mikro ekonomi, dijitalleşme trendleri ve aile şirketlerinde sürdürülebilir büyüme gibi kapsamlı içerikleriyle toplam 13 modül bulunuyor. Programa katılan 10 genç kuşak temsilcisi, teorik bilgilerin yanı sıra uygulama temelli öğrenme metotlarıyla da tecrübelerini artırma fırsatı buldular.