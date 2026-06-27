TOSFED İstanbul Park tesislerinde gerçekleştirilen etkinlikte, Volkswagen Ticari Araç markasının segmentindeki güçlü temsilcisi Amarok ile Scania’nın farklı operasyonel ihtiyaçlara yönelik geliştirdiği kamyon ve çekici modelleri test edildi. Bunun yanı sıra etkinlikte, Scania ve Volkswagen Ticari Araç markalarının ticari araç müşterilerinin farklı ihtiyaçlarına yanıt veren modelleri de sergilendi.

“Scania'nın çekici ve kamyon segmentindeki gücünü sahada deneyimledik”

Etkinlik kapsamında değerlendirmelerde bulunan Doğuş Otomotiv Scania Pazarlama Müdürü Ozan Akbal, şunları söyledi:

"Scania'nın bugüne kadar ürettiği en gelişmiş, en verimli içten yanmalı motoru ve güç aktarma sistemini barındıran Super Serisi ile İnşaat ve Yol Kamyonlarımızın gücünü sahada tekrar deneyimleme fırsatı bulduk. Yüzde 8 yakıt tasarrufu sağlayan ve emisyon değerleriyle taşımacılık operasyonları için yeni standartlar belirleyen Super modellerimizi ve İnşaat ve Yol Kamyon segmentinde hazır beton, damper ve mobil vinç uygulamalarına yönelik, müşteri ve pazar beklentilerini karşılayan ürünlerimizle sahadaydık. Müşteri odaklı yaklaşımımız doğrultusunda ürünlerimizin sağladığı operasyonel faydaları ve yenilikçi özellikleri daha yakından tanıtmaya devam edeceğiz."

“Ticari araç dünyasına yalnızca ürün odaklı bakmıyoruz”

Etkinlikte konuşan Volkswagen Ticari Araç Pazarlama Müdürü Ömer Madazlıoğlu ise, Doğuş Otomotiv çatısı altında faaliyet gösteren iki güçlü ticari araç markasının yarattığı sinerjiye dikkat çekerek şunları söyledi:

“Bugün yalnızca bir test sürüşü etkinliği için bir araya gelmiyoruz. Aynı zamanda ticari araç dünyasının farklı ihtiyaçlarına, çeşitlenen kullanım senaryolarına ve sürekli gelişen müşteri beklentilerine ortak bir vizyonla yaklaştığımız özel bir deneyimi paylaşıyoruz. Müşterilerimizin iş yapış biçimlerini, günlük operasyonlarını ve sahadaki gerçek ihtiyaçlarını merkeze alıyor; geleceğe yönelik beklentilerini de bütüncül bir bakış açısıyla değerlendiriyoruz. Amacımız, yalnızca ürün sunan bir marka olmak değil, müşterilerimizin işine somut değer katan ve sürdürülebilir çözümler geliştiren güçlü bir iş ortağı olmaktır.”

Doğuş Otomotiv çatısı altında ticari araçlara bütüncül yaklaşım

Volkswagen Ticari Araç ve Scania’nın ortak etkinliği, Doğuş Otomotiv’in ticari araç dünyasına sunduğu geniş ve bütüncül bakış açısını bir kez daha ortaya koyarken; hafif ticari araçtan ağır vasıtaya uzanan ürün gamıyla iki güçlü markanın müşteri ihtiyaçlarına uçtan uca çözüm sunma kabiliyetini net bir şekilde gösterdi. Bu güçlü birliktelik, yalnızca ürün çeşitliliğini değil; aynı zamanda Doğuş Otomotiv’in müşteri odaklı, entegre ve geleceğe yön veren ticari araç yaklaşımının en somut ifadesi olarak öne çıkıyor.