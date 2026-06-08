Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi Haziran ayı oturumunda ele alınan 36 madde, daha ayrıntılı değerlendirilmek üzere ilgili komisyonlara havale edildi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Meclisi Haziran Ayı 1. Birleşimi, Meclis Başkanvekili Nihat Soğuk başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda 30 gündem maddesi, 4 soru önergesi ve 2 gündem dışı konu olmak üzere toplam 36 madde görüşülerek komisyonlara havale edildi. Gündemin ilk sırasında yer alan ve Havza ilçesinde meydana gelen sel felaketinde zarar gören mükelleflerin ilan ve reklam vergisi taksit ödemelerinin yıl sonuna kadar ertelenmesini içeren teklif de komisyona gönderilen başlıklar arasında yer aldı. Teklifin komisyondan ve meclisten geçmesi halinde bölgedeki mükelleflerin vergi ödemelerinin yıl sonuna erteleneceği belirtildi.

Toplantıda söz alan Havza Belediye Başkanı Murat İkiz, sel felaketinin ardından gösterilen dayanışmaya dikkat çekerek, '1 Mayıs'taki sel felaketinin ardından Samsun ve ülkenin her yerinden bize destek geldi. Valilik başta olmak üzere tüm kamu kurum ve kuruluşları ile özellikle Samsun Büyükşehir Belediyesi'ne ve birimlerine şükranlarımı sunuyorum. SASKİ, itfaiye, fen işleri ve tüm ekipler ellerinden geleni yaptılar. İnşallah Havza'da bir daha böyle bir sel felaketi yaşanmaz' dedi.

Oturum, tüm maddelerin ilgili komisyonlara havale edilmesinin ardından sona erdi.