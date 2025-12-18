Savunma Sanayiinde Güçlü Ekosistem

İstanbul Sanayi Odası (İSO) ile SAHA İstanbul iş birliğinde düzenlenen 7’nci Savunma Sanayii Buluşmaları, İstanbul’da yoğun katılımla gerçekleştirildi. Etkinlikte konuşan Prof. Dr. Haluk Görgün, savunma sanayii ekosisteminin ulaştığı büyüklüğe dikkat çekerek şu bilgileri paylaştı:

3 bin 500’den fazla firma

1 bin 400’ü aşkın aktif proje

100 binin üzerinde doğrudan istihdam

20 milyar doları aşan ciro

Yüzde 80’in üzerinde yerlilik oranı

185 ülkeye ihracat, 230 farklı ürün çeşidi

Görgün, “Rekor seviyelere yaklaşan ihracat hacmimizle savunma ve havacılık sanayiinde küresel ölçekte güçlü bir konumdayız” ifadelerini kullandı.

Tedarik Zinciri ve Finansman Desteği Öne Çıktı

Savunma Sanayii Başkanı Görgün, EYDEP (Endüstriyel Yetkinlik Değerlendirme Programı) kapsamında yan sanayiye verilecek işlerin en az yüzde 70’inin sertifikalı firmalar tarafından yapılmasının esas alındığını vurguladı. Ayrıca sektörel likiditeyi artırmak amacıyla hayata geçirilen 40 milyar TL büyüklüğündeki Kredi Kefalet Programı ile bugüne kadar bin 200 firmanın finansmana eriştiğini açıkladı.

YETEN (Savunma Sanayii Yetenek Envanteri) kapsamında ise 9 binden fazla ürün ve 4 binden fazla firmanın sisteme dahil edildiği belirtildi.

Küresel Savunma Harcamaları Türkiye İçin Fırsat

İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, küresel savunma harcamalarındaki artışın Türkiye için önemli fırsatlar sunduğunu belirterek, “Artan bütçeler ve çeşitlenen tedarik zincirleri, Türk savunma sanayisi için ihracatı büyütme ve yeni pazarlara açılma açısından güçlü bir fırsat penceresi oluşturuyor” dedi.

Bahçıvan, rekabetin artık yapay zeka, otonom sistemler ve siber güvenlik gibi ileri teknolojiler üzerinden şekillendiğini vurgulayarak, Ar-Ge ve inovasyon yatırımlarının hızlandırılması gerektiğinin altını çizdi.

Dışa Bağımlılık Yüzde 20’nin Altına Geriledi

SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Murat İkinci ise Türkiye’nin savunma sanayiinde son 20 yılda büyük bir dönüşüm yaşadığını ifade etti. İkinci, “Yüzde 80’lere varan dışa bağımlılık birçok alanda yüzde 20 seviyesinin altına indi. Bu başarı, yerli mühendisliğin, sanayicinin ve milli iradenin eseridir” dedi.

Türkiye Savunma Sanayiinde Küresel Oyuncu

Savunma ve havacılık sanayisinde ulaşılan 8,5 milyar dolarlık ihracat, Türkiye’nin küresel savunma pazarındaki konumunu güçlendirirken; yüksek yerlilik oranı, geniş tedarikçi ağı ve artan teknoloji yetkinliğiyle sektörün önümüzdeki dönemde daha da büyümesi bekleniyor.