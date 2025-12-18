2025 yılının son OKA Yönetim Kurulu Toplantısı, Samsun Valisi Orhan Tavlı başkanlığında Samsun’da gerçekleştirildi. Toplantıda bölgenin sanayi, yeşil dönüşüm ve yerel kalkınma vizyonuna yön verecek çok sayıda stratejik başlık ele alındı.

Samsun Merkezli Bölgesel Teknoparkta İlk Adım

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan Sanayi Master Planı’nın ilk fazında yer alan Samsun–Mersin Sanayi Koridoru hedefleri doğrultusunda yürütülen Samsun Merkezli Bölgesel Teknopark Projesi kapsamında; mevzuat, yönetim modeli, ortak kurumlar ve finansman kaynaklarına ilişkin araştırmaların yapılması ve ön fizibilite sürecinin OKA Genel Sekreterliği koordinasyonunda başlatılması karara bağlandı.

Yeşil Dönüşüm ve Finansman Destekleri Görüşüldü

Toplantıda, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü ile Dünya Bankası desteğiyle uygulanan Sosyal Kapsayıcı Yeşil Geçiş Projesi kapsamında, 3 Temmuz 2025’te ilan edilen Orta Karadeniz Yeşil Dönüşüm Hızlandırıcı Hibe Desteği Programı’nda başarılı bulunan projeler değerlendirildi. Ayrıca 2026 yılında uygulanması planlanan Geri Ödemeli Finansman Desteği Programının öncelikleri, bütçesi ve başvuru koşulları ele alındı.

Yerel Kalkınma Hamlesi ve Yeni Yatırımlar

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın 17 Haziran 2025’te ilan ettiği ve kesin başvuruları 19 Aralık 2025’te tamamlanacak olan Yerel Kalkınma Hamlesi Programı 2025 Yılı Çağrısı kapsamında, bölgede belirlenen 16 yatırım başlığına yönelik yatırım planlayan 35 işletmenin başvuruları görüşüldü. Ayrıca 2026 yılı çağrısı için Yatırım Destek Ofisleri tarafından önerilen yeni yatırım alanları değerlendirildi.

SEGE Sonuçları ve Siber Vatan Programı

Ajansın mali ve teknik destek programları kapsamında devam eden projeler gözden geçirilirken, 2025 Yılı Fizibilite Programı başvuruları karara bağlandı. Toplantıda SEGE (İllerin ve Bölgelerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması) sonuçları üzerinden bölgenin konumu istişare edildi. Bunun yanı sıra Türkiye Siber Vatan Programının 2026 döneminde planlanan eğitim faaliyetleri hakkında kurul üyelerine bilgi verildi.

Yöresel Ürünlerin Ticarileştirilmesi Gündemde

Toplantının son bölümünde, Emine Erdoğan’ın himayelerinde yürütülen Anadoludakiler Projesi kapsamında 2026 yılı için belirlenen “Yöresel Ürünlerin Ticarileştirilmesi” teması doğrultusunda Orta Karadeniz’in yöresel ürünlerinin ulusal ve uluslararası pazarlarda değerlendirilmesine yönelik çalışmalar ele alındı.

Geniş Katılım

Toplantıya; Amasya Valisi Önder Bakan, Çorum Valisi Ali Çalgan, Tokat Valisi Abdullah Köklü, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, Amasya Belediye Başkanı Turgay Sevindi, il genel meclisi başkanları ve OKA Genel Sekreteri Mehlika Dicle katıldı.