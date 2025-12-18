Gram Altın Zirveye Çok Yakın

Gram altın güne 5.955 TL seviyesinden başlarken, gün içerisinde 5.975 TL ile görülen tepe noktaya oldukça yaklaştı. Fed’in faiz indirimine gitmesi ve dolar endeksindeki zayıf seyir altın fiyatlarını desteklerken, jeopolitik risklerin artması da güvenli liman talebini güçlendiriyor.

ABD ile Venezuela arasında yaşanan gerilim ve Rusya-Ukrayna ateşkesine dair belirsizliklerin devam etmesi, yatırımcıların altına yönelmesine neden oluyor. Bu gelişmeler ons altın fiyatlarını da yukarı taşımış durumda.

Ons Altında Kritik Direnç Seviyesi

Piyasa uzmanlarına göre kısa vadede ons altın için 4.350 – 4.380 dolar bandı önemli bir direnç bölgesi olarak öne çıkıyor. Bu seviyelerin aşılması halinde yukarı yönlü hareketin ivme kazanabileceği değerlendiriliyor.

18 Aralık 2025 Güncel Altın Satış Fiyatları

Perşembe gününün ilk saatleri itibarıyla güncel altın satış fiyatları şu şekilde:

Gram altın: 5.953,11 TL

Çeyrek altın: 9.825,00 TL

Yarım altın: 19.645,00 TL

Tam altın: 39.180,02 TL

Cumhuriyet altını: 39.108,00 TL

Gremse altın: 98.250,52 TL

Ons altın: 4.333,46 dolar

Altın fiyatlarındaki anlık değişimler, küresel piyasalardaki gelişmelere ve döviz kurlarındaki hareketliliğe bağlı olarak gün içerisinde dalgalanmayı sürdürebilir.

Yatırımcılar Piyasayı Yakından İzliyor

Uzmanlar, özellikle yıl sonuna yaklaşılırken altın fiyatlarında volatilitenin artabileceğine dikkat çekiyor. Bu nedenle yatırımcıların, piyasadaki gelişmeleri yakından takip ederek temkinli hareket etmeleri öneriliyor.