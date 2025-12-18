2026 Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi görüşmeleri sırasında gündeme gelen düzenleme, yapılan yeni bir önergeyle bütçe metninden çıkarıldı.

AK Parti tarafından Plan ve Bütçe Komisyonu’nda sunulan ve kamu çalışanlarına 30 bin TL seyyanen ödeme yapılmasını öngören önerge, komisyon aşamasında kabul edilmişti. Ancak TBMM Genel Kurulu’nda bütçe teklifinin 4. maddesinin görüşmeleri sırasında AK Parti milletvekilleri tarafından yeni bir önerge verildi.

Verilen önergeyle, kamu personeline seyyanen zam düzenlemesini içeren ek maddenin bütçeden çıkarılması talep edildi. Genel Kurul’da yapılan oylamada söz konusu önerge kabul edildi ve düzenleme metinden kaldırıldı.

Böylece kamu personeline 30 bin TL seyyanen zam yapılmasına yönelik beklenti gerçekleşmemiş oldu. 2026 bütçe görüşmeleri Genel Kurul’da devam ederken, kamu çalışanlarını ilgilendiren diğer mali düzenlemelerin önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.