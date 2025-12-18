Özetten öne çıkan mesajlarda, gıda fiyatlarında kasım ayında başlayan olumlu seyrin aralık ayında da sürdüğüne dair güçlü sinyaller alındığı vurgulandı. TCMB, enflasyonun ana eğiliminde gerilemenin devam ettiğini, büyümenin ise beklentilerin üzerinde gerçekleştiğini bildirdi.

Merkez Bankası değerlendirmesinde, işlenmemiş gıda fiyatlarında taze meyve ve sebze fiyatlarının gerilediği, ancak kırmızı et fiyatlarındaki artışın bu olumlu görünümü kısmen sınırladığı ifade edildi. İşlenmiş gıdada ise aylık enflasyonun kademeli olarak yavaşladığına dikkat çekildi.

Enflasyonun Ana Eğilimi Geriliyor

TCMB’ye göre, eylül ayında yükselen enflasyonun ana eğilimi, ekim ve kasım aylarında belirgin şekilde geriledi. Kasım ayında tüketici fiyatları yüzde 0,87 artarken, yıllık enflasyon 1,80 puan düşüşle yüzde 31,07 seviyesine indi. Bu gerilemede en büyük katkıyı gıda fiyatları sağladı.

Öncü göstergeler, aralık ayında temel mal ve hizmet gruplarında fiyat artışlarının daha ılımlı olacağına, ana eğilim göstergelerinin ise düşüşünü sürdüreceğine işaret ediyor. TCMB, bu çerçevede aralık ayı enflasyonunun son Enflasyon Raporu’nda öngörülen seviyelerin altında kalabileceğini belirtti.

Politika Faizinde İndirim Kararı

Para Politikası Kurulu, dezenflasyon sürecindeki iyileşmeyi dikkate alarak politika faizini yüzde 39,5’ten yüzde 38’e indirdi. Buna paralel olarak:

Gecelik borç verme faizi yüzde 42,5’ten 41’e ,

Gecelik borçlanma faizi ise yüzde 38’den 36,5’e düşürüldü.

TCMB, sıkı para politikası duruşunun fiyat istikrarı sağlanana kadar süreceğini, alınacak kararların ise enflasyon görünümü odaklı, veri temelli ve ihtiyatlı bir yaklaşımla belirleneceğini vurguladı.

Büyüme Beklentilerin Üzerinde Gerçekleşti

Özette yer alan verilere göre, 2025 yılının üçüncü çeyreğinde Türkiye ekonomisi yıllık yüzde 3,7, çeyreklik bazda ise yüzde 1,1 büyüdü. TCMB, dönemlik büyümenin öngörülenin üzerinde gerçekleştiğini bildirdi.

Tarım sektöründe don ve kuraklık kaynaklı üretim kayıpları büyümeyi sınırlarken, özel tüketim ve yatırımlar büyümeye pozitif katkı sağladı. Net ihracatın da çeyreklik büyümeyi desteklediği kaydedildi.

Enflasyon Hedefi Yüzde 5 Olarak Korundu

TCMB, para politikasının temel hedefinin değişmediğini yineleyerek, enflasyonu orta vadede yüzde 5 hedefine ulaştıracak parasal ve finansal koşulların kararlılıkla sağlanacağını açıkladı. Enflasyon görünümünde hedeflerden belirgin bir sapma olması durumunda ise para politikasının yeniden sıkılaştırılabileceği mesajı verildi.

Merkez Bankası, kredi ve mevduat piyasalarındaki gelişmelerin yakından izleneceğini, gerekli görülmesi halinde makroihtiyati adımların devreye alınacağını da vurguladı.