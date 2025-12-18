18 Aralık 2025 Perşembe günü itibarıyla benzin, motorin ve LPG fiyatlarında yeni bir zam ya da indirim bulunmuyor. İşte büyük şehirlerde güncel akaryakıt fiyatları…

Akaryakıt fiyatlarında son durum

Sektör kaynaklarından alınan bilgilere göre bugün için benzin, motorin ve LPG fiyatlarında tabelaya yansıyan bir değişiklik olmadı. Fiyatlar; uluslararası petrol fiyatları, dolar/TL kuru ve vergi yükü nedeniyle yüksek seyrini koruyor.

İstanbul akaryakıt fiyatları

Avrupa Yakası

Benzin: 51,78 TL

Motorin: 53,18 TL

LPG: 28,51 TL

Anadolu Yakası

Benzin: 51,61 TL

Motorin: 53,01 TL

LPG: 27,88 TL

Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin: 52,63 TL

Motorin: 54,19 TL

LPG: 28,40 TL

İzmir akaryakıt fiyatları

Benzin: 52,99 TL

Motorin: 54,56 TL

LPG: 28,33 TL

Akaryakıt fiyatları neden değişiyor?

Akaryakıt fiyatları; Brent petrol fiyatları, döviz kuru, ÖTV ve KDV gibi vergi kalemleri ile rafineri ve dağıtım maliyetlerine bağlı olarak belirleniyor. Bu nedenle küresel piyasalardaki her hareket, kısa sürede pompa fiyatlarına yansıyabiliyor.