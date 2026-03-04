Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Kosova’nın tarihi Prizren şehrinde geniş katılımlı bir iftar programı düzenledi. Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan organizasyon, iki ülke arasındaki manevi bağları güçlendiren anlamlı mesajlara sahne oldu.

"Kardeşliğimiz İlelebet Payidar Olsun"

Programda konuşan Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. İbrahim Hilmi Karslı (Metinde Arpaguş olarak geçen yetkili), müminlerin birbirine olan bağlılığını bir bedenin uzuvlarına benzeterek şunları söyledi:

"Dünyanın neresinde olursa olsun bir kardeşimizin parmağına diken batsa, onun acısını hissetmek imanımızın gereğidir. Prizren’deki bu gönül soframızın muhabbetimizi daim kılmasını diliyorum. Ayrıca Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın da sizlere özel selam ve sevgilerini getirdim."

Kosova’dan Türkiye’ye Teşekkür

Kosova İslam Birliği Başkanı Naim Trnava ise Türkiye’nin her alanda yanlarında olduğunu belirterek; TİKA, Yunus Emre Enstitüsü, Maarif Okulları ve Türk askeri kanalıyla verilen destekler için minnettar olduklarını ifade etti.

Geniş Katılımlı Temsiliyet

İftara; Kosova Meclis Başkan Yardımcısı Emilija Redepi, Bölgesel Kalkınma Bakanı ve KDTP Genel Başkanı Fikrim Damka, Türkiye’nin Priştine Büyükelçisi Sabri Tunç Angılı ve çok sayıda üst düzey davetli katıldı.

Tarihsel Süreç: 1999’dan Bugüne

Diyanet İşleri Başkanlığı, 1999 yılından bu yana Kosova’da insani ve dini destek faaliyetlerini sürdürüyor. 2008’de kurumsal bir yapıya kavuşan Din Hizmetleri Müşavirliği aracılığıyla; cami restorasyonlarından eğitim faaliyetlerine, kurban organizasyonlarından ramazan yardımlarına kadar pek çok alanda Kosova İslam Birliği ile ortak çalışmalar yürütülüyor.