Yunanistan tarafındaki Kastanies Sınır Kapısı'nda uygulamaya konulan yeni güvenlik sistemleri, geçiş süreçlerini yavaşlatarak araç kuyruklarına davetiye çıkarıyor.

Yoğunluğun Temel Nedenleri

Sınırda yaşanan aksaklıkların arkasında iki ana faktör öne çıkıyor:

Biyometrik Kontrol Sistemi: Geçtiğimiz aylarda devreye alınan parmak izi tarama ve yüz tanıma işlemleri, her bir araç sürücüsü ve yolcu için işlem süresini önemli ölçüde uzatıyor.

Altyapı Yetersizliği: Kastanies Sınır Kapısı’nın tek peron üzerinden hizmet vermesi, artan teknolojik prosedürlerle birleşince trafiğin akışını imkansız hale getiriyor.

Vatandaşlar Bekleyişten Şikayetçi

Özellikle hafta sonu tatili veya alışveriş amacıyla komşu ülkeye geçmek isteyen Türk vatandaşları, sınırda uzun süre beklemek zorunda kalıyor. Bölgedeki hareketliliğin arttığı günlerde, tek peronlu sistemin talebi karşılayamadığı ve bekleme sürelerinin saatleri bulduğu ifade ediliyor.

Yunan makamlarının yeni güvenlik protokolleri, Avrupa Birliği sınır güvenliği standartları kapsamında uygulansa da, fiziksel altyapının (peron sayısı) yetersizliği sınırın her iki tarafında da mağduriyet yaratmaya devam ediyor.