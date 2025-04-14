İlçede yaşayan vatandaşlar, çarşıdan temin ettikleri domates, biber, patlıcan, fasulye, bamya ve salatalık gibi yazlık sebze fidelerini bağ ve bahçelerinde açtıkları arklarla toprakla buluşturmaya başladı. Gıda enflasyonuna karşı alınan bu bireysel önlem, yöre halkı için hem ekonomik hem de sağlıklı bir alternatif sunuyor.

Sebze üretimi yapan vatandaşlar, yaz boyunca kendi ürünlerini taze olarak tükettiklerini, artan mahsulleri ise turşu ve konserve gibi yöntemlerle kışlık olarak değerlendirdiklerini belirtiyor. Her geçen yıl kendi üretimini yapanların sayısında artış olduğuna dikkat çeken Sarıgöllüler, “Market fiyatları cep yakıyor. Kendi toprağımızda, kendi ürünümüzü yetiştirmek hem daha ekonomik hem de daha sağlıklı. Kışlık hazırlığımızı da büyük ölçüde bu sayede yapıyoruz. Masraf az, ürün bol ve güvenilir” şeklinde konuştu.

Sarıgöl’deki bu hareketlilik, doğal ve yerli üretime olan ilginin her geçen gün daha da arttığını gösterirken, bölge halkı bu sayede hem bütçesine katkı sağlıyor hem de sağlıklı beslenmenin yolunu kendi elleriyle açıyor.