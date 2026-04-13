İstanbul Özel Halk Otobüsü ve İşletmecileri Esnaf Odası üyeleri, Saraçhane’de bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi binası önünde bir araya gelerek basın açıklaması yaptı. Esnaf adına konuşan Oda Başkanı Erhan Güneş, 2026 yılı için belirlenen maliyet tablosunun piyasa gerçeklerinden uzak olduğunu savundu.

Güneş, açıklamasında sunulan artış oranlarının ne enflasyonla ne de sektörün gerçek giderleriyle örtüştüğünü belirterek, “Kağıt üzerindeki oranlarla sahadaki maliyetler arasında ciddi fark var. Bu şartlar altında işletmecinin ayakta kalması mümkün değil” dedi.

“Maliyet yükü esnafın sırtına bırakılıyor”

Özellikle yakıt ve işletme giderlerine dikkat çeken Güneş, belirlenen parametrelerin gerçekçi olmadığını ifade etti. Yakıt fiyatının sabit kabul edilmesine tepki gösteren Güneş, olası zamların tamamen esnafın üzerine yıkıldığını söyledi.

Ayrıca özel halk otobüslerinin kamuya göre daha düşük maliyetlerle hizmet verdiğini vurgulayan Güneş, buna rağmen desteklenmek yerine baskı altında bırakıldıklarını dile getirdi.

Ücretsiz binişler için kritik tarih

Esnafın en dikkat çekici açıklaması ise ücretsiz yolcu taşımaya yönelik oldu. Taleplerinin karşılanmaması halinde, önümüzdeki aydan itibaren ücretsiz taşıma uygulamasının durdurulabileceği duyuruldu.

Güneş, “Bu sadece esnafın değil, İstanbul halkının da sorunu haline gelecektir. Biz hizmet vermeye devam etmek istiyoruz ancak mevcut şartlar sürdürülebilir değil” ifadelerini kullandı.

Gözler Çarşamba gününde

Esnaf temsilcileri, Çarşamba günü yapılacak toplantının kritik olduğunu belirterek, aynı şartların devam etmesi halinde yeniden Saraçhane’de olacaklarını açıkladı.