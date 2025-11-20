MASAK Raporu Soruşturmayı Hızlandırıyor

Başsavcı Gürlek, sürecin sağlıklı ilerlemesi ve kısa sürede tamamlanmasının öncelikleri olduğunu belirtti. Gürlek, “Bu aşamada en önemli kaynağımız MASAK raporu. İlerleyen günlerde belki bir operasyon daha yapabiliriz. Kesinlikle futbolun temizlenmesini istiyoruz” dedi.

Soruşturma Kapsamında Kimler Yer Alıyor?

Gürlek, soruşturmanın sadece futbolcularla sınırlı olmadığını vurguladı. Açıklamalarına göre:

Kulüp başkanları ve yöneticiler

Spor yorumcuları

Havuzdaki isimlerden şüphelenilen herkes soruşturma kapsamına dahil ediliyor. Başsavcı, “Suç ile disiplin cezasını ayırmamız gerekiyor. Somutlaşan durumlarda operasyon yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

Lekelenmeme Hakkı Öncelikli

Başsavcı, futbolcuların ve diğer isimlerin itibarı açısından sürecin hassas yürütüldüğünü belirtti. “Futbolcu şu an gündemde, haber çıkıyor, kariyeri etkileniyor. Bizim için lekelenmeme hakkı çok önemli. Sonradan beraat etse bile bu hak korunmalı” dedi.

Uluslararası İş Birliği ve Yurt Dışı İzleme

Soruşturma kapsamında Interpol ve UEFA ile iş birliği yapıldığını söyleyen Gürlek, yurt dışındaki bahis sitelerinin de takip edildiğini açıkladı. “Türkiye’deki bahislerin büyük çoğunluğu yurt dışında illegal sitelerde yapılıyor. IP adresleri üzerinden tespit sağlıyoruz” dedi.

Sosyal Medya Takibi ve Manipülasyona Karşı Önlem

Başsavcılık, sürecin kamuoyunda yanlış anlaşılmaması için sosyal medyayı da yakından takip ediyor. Gürlek, “Olumsuz manipülatif algı yapanları tespit ediyoruz. Sürecin fazla uzamasını istemiyoruz, çünkü uzaması uluslararası düzeyde kara propaganda anlamına gelir” ifadelerini kullandı.

Bahis Soruşturmasının Geleceği

Başsavcı Gürlek, soruşturmanın titizlikle devam ettiğini belirterek, ilerleyen günlerde yeni operasyonların gündeme gelebileceğini açıkladı. Soruşturma, sadece futbolu değil, spordaki etik ve disiplin standartlarını koruma amacını da taşıyor.