Şanlıurfa'da Pijan aşiretine mensup Kayan ailesi, geleneksel sünnet düğününü toplumsal dayanışmanın simgesi haline getiren örnek bir karara imza attı.

Kentte düzenlenen sünnet şöleninde, davetlilerin çocuklara taktığı tüm altınlar, ziynet eşyaları ve nakdi hediyelerin; şehit aileleri, gaziler ile güvenlik korucularının üniversite eğitimi gören çocuklarına burs olarak aktarılacağı açıklandı. Alınan karar, düğüne katılan davetliler tarafından alkışlarla karşılandı.

Türkiye'nin farklı illerinden iş insanları, kanaat önderleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda davetlinin katıldığı organizasyonda, toplanan bağışların eğitim desteği olarak ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırılacağı belirtildi.

Düğün sonrası açıklama yapan aile temsilcileri, amaçlarının hem toplumsal dayanışmayı güçlendirmek hem de eğitime katkı sunmak olduğunu ifade etti. Organizasyona destek veren davetliler de bu anlamlı davranışın başka düğünlere örnek olmasını temenni etti.

Sosyal medyada da geniş yankı uyandıran bağış kararı için çok sayıda kullanıcı, "Keşke tüm düğünlerde benzer sosyal sorumluluk projeleri hayata geçirilse" yorumunda bulundu.