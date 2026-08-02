Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "Cumhuriyet Başsavcılığımızca katılmış olduğu bir programdaki söylemleri nedeniyle Ertuğrul Özkök hakkında Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan re'sen soruşturma başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.

Tartışma yaratan açıklamalar

Soruşturmaya konu olan programda Özkök, İspanya'da Francisco Franco döneminin sona ermesini örnek göstererek Türkiye'nin siyasi geleceğine ilişkin değerlendirmelerde bulunmuş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaşı ve mevcut yönetim modeli üzerine ifadeler kullanmıştı. Söz konusu açıklamaların ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen adli süreç başlatıldı.

Soruşturma süreci başladı

Başsavcılık tarafından yürütülecek soruşturma kapsamında, Özkök'ün açıklamalarının Türk Ceza Kanunu'nun "Cumhurbaşkanına hakaret" suçunu düzenleyen hükümleri kapsamında değerlendirilmesi bekleniyor. Soruşturmanın ilerleyen aşamalarında ifade alma ve delil toplama işlemleri doğrultusunda süreç şekillenecek.