Quick Sigorta'nın halka arz süreci başarıyla tamamlandı, Quick Sigorta, 6 Ağustos tarihinde ‘QUICK' işlem koduyla Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlayacak. KAP'a yapılan açıklamaya göre Quick Sigorta'nın paylarının halka arzına ilişkin talep toplama işlemleri, 29-30-31 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşti. Quick Sigorta'nın 1 Türk Lirası nominal değerli paylarının halka arz fiyatı 76,60 Türk Lirası olarak belirlendi ve 48 milyon 312 bin 950 Türk Lirası nominal değerli payların satışı sonucunda halka arz büyüklüğü 3 milyar 700 milyon 771 bin 970 TL olarak gerçekleşti.

Toplam 589 bin 692 yatırımcıdan halka arz edilen 48 milyon 312 bin 950 Türk Lirası nominal değerli payların 1,21 katına denk gelen 58 milyon 570 bin 538 Türk Lirası nominal değerli pay talebi gelirken, Quick Sigorta'nın halka arzında bireysel yatırımcılara ayrılan tutarın yaklaşık 1,31 katı ve yurt içi kurumsal yatırımcılara ayrılan tutarın ise 1,07 katı talep geldi.



KAP'a yapılan açıklamaya göre, halka arzda 582 bin 468 bireysel yatırımcıya 28 milyon 987 bin 770 Türk Lirası, 39 kurumsal yatırımcıya ise 19 milyon 325 bin 180 Türk Lirası dağıtım yapıldı. Böylece, Quick Sigorta'nın halka arz edilen yüzde 10,03'lük hissesinin yüzde 60'ı bireysel yatırımcılara, yüzde 40'ı kurumsal yatırımcılara sunuldu.



6 Ağustos'ta QUICK koduyla işlem görecek

Yaklaşık 12 yıl sonra sigorta sektöründe, 19 yıl sonra ise hayat dışı sigorta sektöründe gerçekleştirilen ilk halka arz olma özelliğini taşıyan süreçle birlikte Quick Sigorta, 6 Ağustos tarihinde ‘QUICK' işlem koduyla Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlayacak.

Garanti BBVA Yatırım liderliğinde gerçekleştirilen halka arz, ortak satışı içermeyen ve tamamı sermaye artırımı yoluyla gerçekleştirilen yapısıyla dikkat çekti. Halka arzdan elde edilecek kaynağın tamamı Quick Sigorta bünyesinde kalacak; güçlü sermaye yapısını daha da destekleyerek şirketin sürdürülebilir büyümesine ve uzun vadeli değer üretme kapasitesine katkı sağlayacak.

Maher Holding iştiraki olarak 2017 yılında yüzde 100 yerli sermaye ile kurulan Quick Sigorta, bugün yaklaşık 101,5 milyar Türk Lirası aktif büyüklüğü, 25,1 milyar TL özsermayesi, 30 milyonu aşan poliçesi ve 9 bine yaklaşan acente ağıyla Türkiye'nin en büyük hayat dışı sigorta şirketleri arasında yer alıyor. Kara Araçları Sorumluluk Sigortası branşında sektör lideri olan Quick Sigorta, Bina Tamamlama Sigortası başta olmak üzere geliştirdiği yenilikçi ürünlerle de sektörde öncü konumunu sürdürüyor.



"25,1 milyar Türk Lirası özsermayemizle Türkiye'nin en büyük hayat dışı sigorta şirketlerinden biri olmanın gururunu yaşıyoruz"

Quick Sigorta'nın halka arzına gösterilen güven ve ilginin son derece kıymetli olduğunu vurgulayan Maher Holding Sigorta Grubu Başkanı Ahmet Yaşar, "Şirketimize güven duyarak bu yolculuğa ortak olan tüm yatırımcılarımıza içtenlikle teşekkür ediyorum. Quick Sigorta'yı kurarken hedefimiz yalnızca başarılı bir sigorta şirketi oluşturmak değildi. Amacımız; teknolojiyi odağına alan, güçlü sermaye yapısına sahip, yenilikçi ürünler geliştiren ve sigortacılığın geleceğine yön veren bir şirket inşa etmekti. Bugün geldiğimiz noktada, yaklaşık 9 bin acentemiz, 30 milyonu aşan poliçemiz, 101,5 milyar Türk Lirası aktif büyüklüğümüz ve 25,1 milyar Türk Lirası özsermayemizle Türkiye'nin en büyük hayat dışı sigorta şirketlerinden biri olmanın gururunu yaşıyoruz. Yaklaşık 12 yıl sonra sigorta sektöründe, 19 yıl sonra hayat dışı sigorta sektöründe gerçekleştirilen ilk halka arzı başarıyla tamamlamış olmak, yalnızca şirketimiz açısından değil, Türk sigortacılık sektörünün sermaye piyasalarındaki temsili açısından da önemli bir dönüm noktasıdır. Quick Sigorta'nın halka arzını, sektörümüzün sermaye piyasalarıyla daha güçlü bütünleşmesine katkı sağlayacak stratejik bir adım olarak görüyoruz" diye konuştu.



"Halka arzdan elde edilecek kaynağın tamamı şirketimize aktarılacak"

Halka arzımızın en önemli özelliğinin ortak satışı içermemesi ve tamamının sermaye artırımı yoluyla gerçekleştirilmesi olduğunu belirten Yaşar, "Halka arzdan elde edilecek kaynağın tamamı şirketimize aktarılacak; güçlü sermaye yapımızı daha da destekleyerek sürdürülebilir büyümemizi güçlendirecek ve uzun vadeli değer üretme kapasitemizi artıracaktır. Bu halka arz, yalnızca sermayemizi güçlendiren bir finansman işlemi değildir. Aynı zamanda şeffaflık, kurumsallaşma, hesap verebilirlik ve sürdürülebilir büyüme anlayışımızı sermaye piyasalarının disipliniyle daha ileri taşıyan stratejik bir adımdır. "Kaynak Şirkete, Değer Geleceğe" yaklaşımımızın özü de budur. Sigorta; üretimin, yatırımın, ticaretin ve toplumsal refahın sürdürülebilirliğini mümkün kılan en önemli güven mekanizmalarından biridir. Güçlü sermaye yapısına sahip, şeffaf, hesap verebilir ve kurumsal yönetim ilkelerini benimsemiş sigorta şirketleri, ekonomik dayanıklılığın ve sürdürülebilir kalkınmanın temel unsurları arasında yer almaktadır. Bu nedenle Quick Sigorta'nın halka arzını yalnızca şirketimizin büyüme yolculuğunda yeni bir aşama olarak değil, Türk sigortacılık sektörünün sermaye piyasalarıyla daha güçlü bütünleşmesine katkı sağlayacak stratejik bir adım olarak görüyoruz. İnanıyorum ki bu halka arzın gerçek kazananı yalnızca Quick Sigorta değil; sermaye piyasalarımız, sigorta sektörümüz ve ülkemiz olacaktır" dedi.



"Türkiye'nin güven ortağı olmaya ve geleceğe değer üretmeye devam edeceğiz"

Aynı zamada Ahmet Yaşar, şu ifadelere yer verdi:

"Bugüne kadar bize güvenen milyonlarca sigortalımız, binlerce acentemiz ve iş ortaklarımızla birlikte güçlü bir başarı hikâyesi yazdık. Bugün bu başarı hikâyesine yatırımcılarımız da ortak oldu. Bundan sonraki en büyük sorumluluğumuz; bize duyulan bu güvene layık olmak, istikrarlı büyümemizi sürdürmek, kurumsal yönetim anlayışımızı daha da güçlendirmek ve tüm paydaşlarımız için uzun vadeli değer üretmeye devam etmektir. Quick Sigorta için halka arz bir sonuç değil, yeni bir başlangıçtır. "Kaynak Şirkete, Değer Geleceğe" anlayışıyla; sigortalılarımız, acentelerimiz, iş ortaklarımız, çalışanlarımız ve yatırımcılarımızla birlikte Türkiye'nin güven ortağı olmaya ve geleceğe değer üretmeye devam edeceğiz."