İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "Ahbaplar Suç Örgütü" soruşturması sürüyor.

Soruşturma kapsamında oyuncular Berna Laçin, Eda Ece, Farah Zeynep Abdullah, İrem Helvacıoğlu ve Kerem Bürsin’in ifade vermek üzere savcılığa çağrılmıştı. Oyuncu Eda Ece ve oyuncu Kerem Bürsin, ifade vermek üzere Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na geldi. Savcılığa ifade veren iki oyuncu ardından adliyeden ayrıldı.



Kerem Bürsin basın mensuplarının sorularını yanıtsız bıraktı. Eda Ece ise adliyeden çıkarken basın mensuplarının soruları üzerine, "İfademi verdim orda her şeyi söyledim. İnanın ben tanımıyorum. Ahbap'a hiç bağış yapmadım" dedi.