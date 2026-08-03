Görev teslimi sırasında Obreşkov, valiliğin sembolik anahtarı ile resmi mührünü yeni vali Baseva'ya teslim etti. Konuşmasında yeni görevinin büyük bir sorumluluk taşıdığını belirten Baseva, vatandaşların yararını önceleyen etkin bir kamu yönetimi anlayışıyla çalışacağını ifade etti. Öncelikli hedeflerin ise göreve başladıktan sonra ilgili kurumlarla yapılacak değerlendirmelerin ardından netleşeceğini söyledi.

Kamu Yönetiminde Deneyimli Bir İsim

Aylin Baseva, uzun yıllar Bulgaristan Ulusal Gelir İdaresi'nde (NAP) çeşitli görevlerde bulundu. Kariyerine kamu icra memuru olarak başlayan Baseva, zaman içerisinde baş kamu icra memurluğuna kadar yükseldi. 2004 yılında hukuk eğitimini tamamlayan Baseva, 2011 yılında ise kurumsal finans alanında yüksek lisans derecesi aldı.

Çalışanlardan Çiçekli Karşılama

Törenin sonunda Razgrad Valiliği çalışanları adına kurum sekreteri Svetlin Simeonov, yeni vali Aylin Baseva'ya başarı dileklerini ileterek çiçek takdim etti. Önceki Vali Ognyan Obreşkov da konuşmasında Baseva'nın bölgenin sorunlarının çözümünde kararlı ve şeffaf bir yönetim sergileyeceğine inandığını belirterek kendisine başarılar diledi.

Türkiye ile İlişkilerde Aktif Rol Bekleniyor

Göreve başlamasının ardından Aylin Baseva'nın, Türkiye Cumhuriyeti Burgaz Başkonsolosu Tolga Orkun'u makamında kabul ederek ekonomi, sınır ötesi iş birliği ve bölgesel kalkınma konularını ele alması, yeni dönemde Türkiye-Bulgaristan yerel iş birliğinin güçlendirilmesine yönelik olumlu mesajlar olarak değerlendiriliyor.