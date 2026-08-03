Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Erk Kayabaş, Köprübaşı Belediye Başkanı Fatih Taşlı ve mahalle muhtarlarıyla bir araya gelerek ilçenin altyapı, yol ve asfalt başta olmak üzere öncelikli ihtiyaçlarını değerlendirdi. Toplantıda, taleplerin öncelik sırasına göre çözüme kavuşturulacağı vurgulandı.

MANİSA (İHA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Erk Kayabaş, Köprübaşı ilçesinde mahalle muhtarlarıyla buluşarak ilçenin ihtiyaç ve taleplerini dinledi. Toplantıda altyapı, yol, asfalt ve mahallelerin öncelikli sorunları ele alınırken, çözüm sürecine ilişkin izlenecek yol haritası değerlendirildi.

Köprübaşı Belediyesi'nde gerçekleştirilen toplantıya Köprübaşı Belediye Başkanı Fatih Taşlı, Manisa Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Mehmet Çelebi, Köprübaşı Muhtarlar Derneği Başkanı Seyfettin Kabadayı ile ilgili birimlerin yetkilileri katıldı.

Muhtarların talep ve önerilerini tek tek dinleyen Genel Sekreter Yardımcısı Erk Kayabaş ile Belediye Başkanı Fatih Taşlı, Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından ilçede yürütülen çalışmalar ile planlanan yatırımlar hakkında bilgi verdi.

'Sorunları yerinde dinleyip birlikte çözüyoruz'

Toplantıda konuşan Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Erk Kayabaş, Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu'nun selamlarını ileterek, hizmet anlayışlarının ortak akıl ve yerinde tespit üzerine kurulu olduğunu söyledi.

Kayabaş, 'Toplantımızın amacı, Köprübaşı ilçemizin ve vatandaşlarımızın sorunlarını sizlerden dinleyerek ilgili dairelerimize iletmek ve sürecin takibini yapmaktır. Önceliğimiz kısa sürede çözülebilecek sorunları hızlı şekilde sonuçlandırmak, proje ve yüksek maliyet gerektiren yatırımları ise planlama sürecine almaktır. Muhtarlarımız mahallelerin ihtiyaçlarını en iyi bilen kişilerdir. Onların aktardığı talepler doğrultusunda vatandaşlarımıza en iyi hizmeti sunmaya çalışıyoruz.' dedi.

'Hedefimiz yaşanılabilir bir Köprübaşı'

Köprübaşı Belediye Başkanı Fatih Taşlı ise Manisa Büyükşehir Belediyesi ile yürütülen koordinasyonun ilçeye önemli katkılar sağladığını belirtti.

Başkan Taşlı, 'Hepimizin ortak noktası Köprübaşı. Bu hizmet yolculuğu emek, gayret ve mücadele ister. Büyükşehir Belediye Başkanımız Besim Dutlulu ve tüm yöneticilerimiz ilçemizin ihtiyaçları konusunda her zaman yanımızda. Talepler bugün olmazsa yarın, üç ay sonra mutlaka yerine getirilecektir. Amacımız, gelecek nesillere daha yaşanabilir bir Köprübaşı bırakmaktır.' ifadelerini kullandı.

Toplantının sonunda muhtarlar tarafından iletilen talepler ilgili birimler tarafından kayıt altına alınırken, ihtiyaçların öncelik sırasına göre değerlendirilerek gerekli planlamaların yapılacağı bildirildi.