Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Etimesgut Belediyesi'ne yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerle ilgili adli süreçte önemli bir gelişme yaşandı.

Soruşturma kapsamında toplam 55 şüpheli hakkında işlem yapılırken, aralarında Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da bulunduğu 43 şüpheli tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Ayrıca 10 şüpheli hakkında ise imza atma yükümlülüğü ve yurt dışına çıkış yasağını içeren adli kontrol tedbiri uygulanması talep edildi. Tedavisi hastanede devam eden 1 şüpheli ise adliyeye sevk edilmedi.

Mahkemedeki işlemlerin tamamlanmasının ardından Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu ile birlikte 39 şüpheli hakkında tutuklama kararı verildi.

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmaya ilişkin adli sürecin devam ettiği öğrenildi. Tutuklama talebiyle sevk edilen diğer şüphelere ilişkin işlemlerin ise sürdüğü bildirildi.