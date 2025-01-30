Gaziantep Şehitkamil'de bulunan SANKO Holding Genel Merkez Binası A & B Blokları, çevreci bina alanında uluslararası arenada en saygın sertifikalardan biri olan LEED Gold sertifikasını almaya hak kazandı. Aralık 2024 tarihinde, ABD Yeşil Bina Konseyi (USGBC) tarafından verilen ve Green Business Certification Inc. (GBCI) tarafından onaylanan sertifika, LEED v4 Yeni İnşaat ve Büyük Yenilemeler için Bina Tasarımı ve İnşaatı kategorisinde verildi. SANKO'nun çevresel sürdürülebilirlik konusundaki başarısını taçlandıran bu önemli gelişme, USGBC ve GBCI Başkanı ve CEO'su Peter Templeton tarafından imzalı mektupla bildirildi.

Sürdürülebilir bir gelecek için öncü adımlar

SANKO Holding Genel Merkez Ofisleri, LEED sertifikasyon sürecinde su verimliliği, enerji verimliliği ve sorumlu malzeme kullanımı gibi kilit alanlarda gösterdiği üstün performansla dikkat çekti. Proje, tasarım aşamasından inşaatın tamamlanmasına kadar her adımda çevresel etkileri minimize etmeyi hedefleyen bir yaklaşımla hayata geçirildi.

SANKO Holding’in grup şirketi olan Poligon İnşaat'ın Genel Müdürü Ahmet Sayın, projenin sürdürülebilirlik yaklaşımı hakkında şunları söyledi: “SANKO Holding Merkez Ofis projesinde, Poligon İnşaat olarak tasarım sürecinden inşaat aşamasına, inşaat sürecinden de operasyon sürecine kadar tüm adımlarımızı sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda atmaya özen gösterdik. Su ve enerji verimliliği, atık yönetimi, malzeme seçimi gibi konularda en iyi uygulamaları hayata geçirerek çevresel etkimizi minimize etmeyi hedefledik. Bu projede emeği geçen tüm ekip arkadaşlarımı tebrik ediyorum.”

Su verimliliğinde örnek proje

Binanın su verimliliği konusundaki başarısı, LEED sertifikasının en önemli unsurlarından birini oluşturuyor. Projede, su tüketimini azaltmak için bir dizi yenilikçi çözüm uygulandı.

• İç mekân su kullanımında yüzde 76 tasarruf: Düşük su tüketimli armatürler, musluklar, rezervuarlar ve duş başlıklarının kullanımı, standart binalara kıyasla %76'lık bir su tasarrufu sağlıyor. Ayrıca rezervuarlarda arıtılmış gri su kullanımı ile su tüketimi daha da azaltılıyor.

• Dış mekân su kullanımında yüzde 59 azalma: Peyzaj tasarımında, yerel iklim koşullarına uyumlu ve düşük su ihtiyacı olan bitkiler tercih edildi. Yağmur suyu hasadı ile elde edilen suyun peyzaj sulamasında kullanılması, şebeke suyu ihtiyacını %59 oranında düşürdü.

• Su ölçümü ve takibi: Bina ana su sayacına ek olarak, yağmur suyu ve bahçe sulama suyu ölçümleri yapılarak tüketimler takip ediliyor, kayıp ve kaçaklar kontrol altında tutuluyor.

Enerji verimliliğinde zirve

SANKO Holding Genel Merkez Ofisleri, enerji verimliliği konusunda da örnek teşkil eden uygulamalara sahip.

• Yüzde 56 enerji tasarrufu: Bina, uluslararası standartlardaki binalara kıyasla %56 daha az enerji tüketiyor. Çevreci enerji tüketen sistemler, yüksek yansıtma özelliğine sahip çatı malzemeleri ve üstün yalıtım özellikleri, bu başarıda önemli rol oynuyor.

• Yüzde 39 daha az sera gazı salımı: Enerji verimliliğine yönelik uygulamalar sayesinde, binanın sera gazı salımı benzer binalara göre %39 daha düşük seviyede.

• Yenilenebilir enerji üretimi: Çatıda yer alan 328 kWp gücündeki fotovoltaik güneş enerjisi sistemi, yıllık enerji ihtiyacının %38'ini karşılıyor.

• Gelişmiş enerji ölçümü: Ana elektrik ve doğalgaz tüketimlerine ek olarak, kullanım sıcak suyu, ısıtma, aydınlatma ve priz yükleri de ölçülerek enerji tüketimi detaylı olarak takip ediliyor.

Sorumlu malzeme kullanımı ile çevreye duyarlı yaklaşım

SANKO Holding Genel Merkez Ofisleri, malzeme seçiminde de sorumlu bir yaklaşım sergiledi.

• Geri dönüşüm odaklı atık yönetimi: İnşaat sırasında oluşan katı atıkların %75'i geri dönüştürülerek yeniden kullanıma kazandırıldı.

• Çevresel ürün deklarasyonlu malzemeler: Yaşam döngüsü boyunca çevresel etkileri belgelenmiş (EPD belgeli) malzemeler tercih edildi.

• Geri dönüştürülmüş içerik: Yapı malzemelerinin %25'i geri dönüştürülmüş içeriğe sahip.

• Yerel malzeme kullanımı: Malzeme ulaşımından kaynaklanan çevresel etkiler, yerel malzeme kullanımıyla en aza indirildi.

Diğer önemli çevreci uygulamalar

SANKO Holding Genel Merkez Ofisleri, su ve enerji verimliliği ile sorumlu malzeme kullanımının yanı sıra, şu alanlarda da çevreci uygulamaları hayata geçirdi:

• Sürdürülebilir arazi kullanımı: İnşaat kirliliği önlendi, açık alanlar ve yeşil alanlar özenle tasarlandı, ısı adası etkisi ve ışık kirliliği azaltıldı.

• Merkezi konum ve toplu ulaşım: Hassas araziler korundu, otopark alanları minimize edilerek yeşil araç kullanımını teşvik eden uygulamalar yapıldı.

• Bina iç ortam kalitesi: Yüksek kaliteli iç hava, doğal havalandırma, tütün dumanı kontrolü, düşük emisyonlu malzemeler, aydınlatma ve gün ışığı kullanımı ile konforlu ve sağlıklı bir çalışma ortamı sunuluyor.

SANKO Holding Yönetim Ofisi'nin LEED Gold sertifikası alması, şirketin sürdürülebilirlik konusundaki taahhüdünü ve çevreye duyarlı yaklaşımını kanıtlıyor. Bu proje, Gaziantep ve Türkiye için örnek bir yeşil bina uygulaması olarak öne çıkıyor ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakma hedefine katkı sağlıyor.