Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, konuşmalarında Gaziantep’in üretim, ihracat ve istihdamına ilişkin değerlendirmede bulundular.



İhracatın Yıldızları ödül töreninde, 2023 yılında en fazla ihracat yapan GAİB üyesi 100 firmaya ödül verildi.

SANKO Dış Ticaret AŞ’nin ödülü, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Celal Kadooğlu ile Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Çıkmaz tarafından SANKO Holding Yönetim Kurulu Üyesi Yiğitcan Konukoğlu’na takdim edildi.