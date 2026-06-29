AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Kürşat Zorlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde düzenlenen Akdeniz Barış ve Diplomasi Forumu'nda yaptığı konuşmada, KKTC'nin tanınması için uluslararası topluma çağrıda bulunarak, egemen eşitlik ve eşit uluslararası statü temelinde yürütülecek her türlü diplomasiye destek verdiklerini söyledi. Zorlu, iki devletli çözüm vizyonunun Türkiye'nin kararlılıkla sürdürdüğü milli politika olduğunu vurguladı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zorlu, Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen Akdeniz Barış ve Diplomasi Forumu'na katıldı. Zorlu burada yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını Kıbrıs Türk halkına iletti. Akdeniz'in tarih boyunca medeniyetlerin buluşma noktası olduğunu belirten Zorlu, Kıbrıs meselesinin yalnızca bir toprak meselesi değil, adalet, insanlık vicdanı ve uluslararası hukukun samimiyetinin de sınandığı bir konu olduğunu ifade etti.

Kıbrıs Türk halkının yarım asrı aşkın süredir maruz kaldığı izolasyon ve ambargolara rağmen geleceğe kararlılıkla yürüdüğünü belirten Zorlu, bunun tarihe geçen önemli bir duruş olduğunu söyledi.

'Egemen eşitlik temelinde her türlü diplomasinin yanındayız'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde barış ve huzuru esas alan bir diplomasi yürüttüğünü belirten Zorlu, Kıbrıs Türk tarafının bugüne kadar çözüm adına üzerine düşeni yaptığını ifade etti.

Rum tarafının ise müzakere süreçlerinde uzlaşmaz bir tutum sergilediğini dile getiren Zorlu, 'Biz elbette barıştan ve diplomasiden yanayız. Ancak tekrarlanan ve başarısız kılınan denemelerle değil; egemen eşitlik ve eşit uluslararası statü temelinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin varlığını asla halel getirmeyecek her türlü diplomasinin yanındayız ve bunun sonuna kadar takipçisi olacağız' ifadelerini kullandı.

Türk dünyasının yaklaşık 300 milyonluk nüfusu ve artan stratejik gücüyle küresel ölçekte önemli bir aktör haline geldiğini belirten Zorlu, KKTC'nin 2022 yılında Türk Devletleri Teşkilatı'na kendi adıyla gözlemci üye olmasının tarihi bir kazanım olduğunu söyledi.

'KKTC'yi dünyaya yeniden anlatmalıyız'

KKTC'nin turizm, yükseköğretim ve diğer alanlarda önemli avantajlara sahip olduğunu ifade eden Zorlu, tüm kurumların ortak bir tanıtım vizyonu oluşturması gerektiğini belirterek 'Bugün Cumhurbaşkanı ile görüşmemiz olacak. Gelin bütün kurumlarımızı ve avantaj alanlarımızı bir araya getirelim. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni başta Türk dünyası olmak üzere bütün dünyaya yeniden anlatalım' açıklamasını yaptı.

Birleşmiş Milletlerin Kıbrıs konusunda sorumluluklarını yerine getirmesi gerektiğini dile getiren Zorlu, Türkiye ve Kıbrıs Türk halkı dışlanarak Doğu Akdeniz'de kalıcı istikrar ve enerji güvenliğinin sağlanamayacağını belirtti.

'Kuzey Kıbrıs Türk halkının varlığını ve haklarını hiçe sayarak Akdeniz'de istikrar ve enerji güvenliği sağlamaya çalışmak beyhude bir çabadır. Türkiye ve Kıbrıs Türklüğü olmaksızın bu coğrafyada yazılan hiçbir senaryonun hayata geçme şansı yoktur' diyen Zorlu, Kıbrıs meselesinin siyaset üstü milli bir dava olduğunu vurgulayarak, 'Kuzey Kıbrıs Türklüğü sadece 86 milyonun değil, 300 milyonluk büyük Türk dünyasının ayrılmaz bir parçasıdır. Hepimiz biriz, beraberiz.' ifadelerini kullandı.

Yücel: 'İki devletli çözüm kalıcı barışın en sağlam zeminidir'

Bahçeşehir Eğitim Kurumları İcra Kurulu Başkanı ve Bahçeşehir Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Hüseyin Yücel ise konuşmasında, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Doğu Akdeniz'de barış ve istikrarın ayrılmaz bir parçası olduğunu belirtti.

KKTC'nin çözümün ayrılmaz bir parçası olduğunu ifade eden Yücel, egemen eşitliğe dayalı iki devletli çözüm modelinin kalıcı barışın en sağlam zemini olduğunu söyledi. Kalıcı barışın inşasında eğitimin önemine dikkat çeken Yücel, diplomasinin en güçlü ve en kalıcı aracının eğitim olduğunu vurgulayarak, 'Diplomasi devletlerin dili olabilir. Ancak kalıcı barışın ana dili eğitimdir' dedi.

Üstel: 'Egemen eşitlik kalıcı barışın ön şartıdır'

Başbakan Ünal Üstel de forumdaki konuşmasında, Kıbrıs'ta eski müzakere anlayışıyla çözüm üretilemeyeceğini belirterek, Türkiye ile tam uyum içerisinde savunulan egemen eşitlik ve eşit uluslararası statü siyasetinin kalıcı barışın temel şartı olduğunu söyledi.

Kıbrıs'ta iki halk, iki demokrasi ve iki ayrı devlet gerçeği bulunduğunu ifade eden Üstel, bu gerçek yok sayılarak kurulacak hiçbir müzakere masasının kalıcı sonuç üretemeyeceğini belirtti.

Üstel, KKTC'nin Anavatan Türkiye ile tam dayanışma içerisinde Doğu Akdeniz'de barışı, istikrarı ve meşru haklarını kararlılıkla korumaya devam edeceğini vurgulayarak, 'Biz diyaloğa da, müzakereye de, diplomasiye de karşı değiliz. Ancak bu diyaloğun eşitler arasında yürütülmesini istiyoruz. Barış ancak adalet üzerine inşa edilebilir' ifadelerini kullandı.