Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 6'ncı Ulusal Arktik Bilim Seferine katılarak, '2017 yılından bu yana kutuplarda bayrağımızı gururla dalgalanıyoruz' dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 6'ncı Ulusal Arktik Bilim Seferine katıldı. Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı uhdesinde, TÜBİTAK Kutup Araştırmaları Enstitüsü (KARE) yürütücülüğünde gerçekleştirilen 6'ncı Ulusal Arktik Bilimsel Araştırma Seferi (TASE-VI) devam ediyor. Sefer kapsamında hem Türk bilim heyetini hem de araştırmaların sürdüğü bölgeyi ziyaret eden Kacır, Svalbard Adası'nda bulunan Longyearbyen yerleşimine gelerek, Türk araştırmacıların bulunduğu gemiye çıktı.

'Bilim insanlarımız Svalbard Adası çevresinde 4 bin deniz mili yol kat etti'

Kacır, gemide yaptığı açıklamada, 6'ncı Arktik Bilim Seferinde Türk Bilim İnsanlarımızla birlikte 78'inci Kuzey Paralel'in kuzeyine doğru seyahat halindeyiz. 22 gün boyunca bilim insanlarımız Svalbard Adası çevresinde 4 bin deniz mili yol kat etti. 90'dan fazla istasyonda bilimsel deneyler gerçekleştirdiler. 2017'den bu yana gerçekleştirdiğimiz bilim seferlerinde 300'e yakın bilim insanımızın doğrudan ulusal seferlere katılım imkanına sahip olması aslında bilim dünyamızın tabiri caizse kabuğunu kırmasına ve bu alanda çok daha güçlü küresel düzeyde varlık göstermesine de vesile oldu. Burada olmak, yeryüzünün en kuzeyinde ve yeryüzünün geleceğinin ipuçlarının bulunduğu bu laboratuvarda olmak, Türk bilim insanlarının en ileri düzeyde araştırmalar yapmakta olduğunu müşahede etmek ve bu araştırmaları destekliyor olmak bizim için gerçekten iftihar vesilesi' dedi.

'Antarktika'da ise kalıcı Türk bilim üssünü hayata geçireceğiz'

Kacır, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda ise bilim insanlarının kutup bölgesindeki araştırmalarını yerinde gözlemlediklerini ifade etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde düzenlenen bilim seferleriyle, 2017 yılından bu yana kutuplarda Türk bayrağının gururla dalgalandığına dikkati çeken Kacır, 'Bugüne kadarki 10 Antarktika ve 6 Arktik Bilim Seferi'ne yaklaşık 300 bilim insanımız katıldı. Onların çalışmalarıyla ülkemiz küresel bilim literatürüne değerli katkılar sundu. 2025 yılından itibaren Svalbard Antlaşması'na taraf olmamızla birlikte bilim insanlarımız için kuzey kutup bölgesinde daha güçlü araştırma imkanları oluşturuyoruz' ifadelerini kullandı.

'Antarktika'da ise kalıcı Türk bilim üssünü hayata geçireceğiz' diyen Bakan Kacır, 'Küresel iklim değişikliğinin etkilerinin en belirgin şekilde gözlemlendiği kutup coğrafyasında, bilim insanlarımız bu yılki Arktik seferinde 22 gün boyunca 90'dan fazla istasyonda ölçümler gerçekleştirdi. Elde edilen veriler bilimsel çalışmalara dönüşerek uluslararası literatüre kazandırılacak, insanlığın ortak bilgi birikimine katkı sağlayacak' dedi.

Kutup araştırmalarının, bilimsel olduğu kadar stratejik açıdan da büyük önem taşıdığını vurgulayan Kacır, değişen iklim şartlarıyla birlikte enerji kaynakları, yeni ticaret yolları ve jeopolitik dengeler açısından önemi giderek artan bu bölgede Türkiye'nin, güçlü şekilde yer almaya devam edeceğini kaydetti.