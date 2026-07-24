Kestel Belediyesi tarafından Çilek Sosyal Yaşam Merkezi bünyesinde hizmet veren Kadın Spor Merkezi'nde ağustos dönemi kayıtları başlıyor. Kadınlara yönelik hazırlanan yeni dönem programında mat pilates, reformer pilates, zumba, fitness ve diyetisyen desteğinin yanı sıra 3-6 yaş çocuklara yönelik temel hareket eğitimi de yer alıyor.

Kestel Belediyesi'nin kadınların sağlıklı yaşamına katkı sunmak amacıyla hizmete sunduğu Kadın Spor Merkezi'nde ağustos dönemi kayıtları 27 Temmuz'da başlıyor. Çilek Sosyal Yaşam Merkezi bünyesinde gerçekleştirilecek yeni dönem eğitimlerinde mat pilates, reformer pilates, fitness, zumba, diyetisyen desteği ve 3-6 yaş çocuklara yönelik temel hareket eğitimi programları yer alacak.

Kestel Belediyesi tarafından hayata geçirilen program kapsamında kadınlara yönelik mat pilates, reformer pilates, fitness ve zumba eğitimleri alanında uzman eğitmenler eşliğinde gerçekleştirilecek. Öte yandan programda katılımcılara diyetisyen desteği sunulacak. 3-6 yaş grubuna yönelik temel hareket eğitimleri de uygulanacak.

Başkan Erol, 'Sporla Güçlü, Sağlıklı Ve Aktif Bir Yaşam Mümkün' Kestel Belediye Başkanı Ferhat Erol, sağlıklı yaşamın bireysel olduğu kadar toplumsal gelişimin de önemli bir parçası olduğuna dikkat çekerek şu ifadelere yer verdi:

'Kestel Belediyesi olarak kadınlarımızın sağlıklı, güçlü ve aktif bir yaşam sürmelerini önemsiyoruz. Bu doğrultuda hayata geçirdiğimiz Kadın Spor Merkezimizde, her yaştan hemşehrimizin faydalanabileceği nitelikli eğitim programlarını sürdürüyoruz.

Sporun sadece fiziksel sağlığı destekleyen bir faaliyet değil, aynı zamanda yaşam kalitesini artıran ve sosyal hayata katkı sağlayan önemli bir unsur olduğuna inanıyoruz. Uzman eğitmenlerimiz eşliğinde yürütülen eğitimlerle kadınlarımızı sporla buluştururken, çocuklarımızın da erken yaşta hareketli yaşam alışkanlığı kazanmalarına katkı sunuyoruz. Daha sağlıklı, daha mutlu ve daha aktif bir Kestel için çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz. Tüm kadınlarımızı yeni dönem kayıtlarımıza bekliyorum.'