KIRŞEHİR (İHA) - Anahtar Parti Kırşehir İl Başkanı Cemal Kaya yayımladığı mesajda; basının demokrasinin en önemli unsurlarından biri olduğunu belirterek, görevini özveriyle sürdüren tüm basın mensuplarının gününü kutladı.

Yazılı açıklama yapan Anahtar Parti Kırşehir İl Başkanı Cemal Kaya, doğru bilgiye ulaşılması için fedakarca görev yapan basın çalışanlarının toplum adına önemli bir sorumluluk üstlendiğini ifade etti. Basının halkın haber alma hakkının en önemli güvencelerinden biri olduğunu vurgulayan Kaya, 'Doğru bilgiye ulaşmamız için emek veren, meslek ahlakını ve vicdanını koruyarak görev yapan tüm basın mensuplarımızın gününü kutluyorum' dedi. Yerel basının şehirlerin sesi ve ortak vicdanı olduğunu belirten Kaya, yerel medya kuruluşlarının kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi noktasında önemli bir görev üstlendiğini kaydetti. Gazetecilerin tarafsızlık ve sorumluluk bilinciyle görevlerini yerine getirdiğini ifade eden Kaya, açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

'Basın; halkın haber alma hakkının teminatı, demokrasinin ise en önemli güçlerinden biridir. Özellikle yerel basınımız, şehirlerimizin sesi ve ortak vicdanı olma görevini büyük bir özveriyle yerine getirmektedir. Kalemin hür, emeğin değerli olduğu; gazetecilerin hak ettiği itibarı gördüğü ve emeklerinin karşılığını alabildiği bir Türkiye temennisiyle, görevini tarafsızlık ve sorumluluk bilinciyle sürdüren tüm basın emekçilerimize sağlık, başarı ve kolaylıklar diliyorum.'