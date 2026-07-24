Samsun Terme Belediyesi tarafından Akbucak Mahallesi'nde yapımı sürdürülen Hayvan Bakımevi ve Doğal Yaşam Alanı projesinde çalışmalar hız kazandı. Başkan Şenol Kul, bin hayvan kapasiteli modern tesisin kısa sürede tamamlanarak hizmete açılacağını söyledi.

Terme Belediyesi'nin sokak hayvanlarının güvenli, sağlıklı ve doğal yaşam koşullarına uygun ortamlarda hayatlarını sürdürebilmeleri amacıyla hayata geçirdiği Hayvan Bakımevi ve Doğal Yaşam Alanı projesinde çalışmalar aralıksız devam ediyor. Akbucak Mahallesi'nde mevcut orman dokusu korunarak inşa edilen tesiste idari binaların temel çalışmaları sürerken, proje planlanan takvim doğrultusunda ilerliyor.

Toplam bin hayvan kapasitesine sahip olacak tesis, yalnızca geçici barınma alanı olarak değil; tedavi, rehabilitasyon ve doğal yaşamı bir araya getiren modern bir merkez olarak hizmet verecek. Projede farklı türler için özel muayene odaları, tam donanımlı rehabilitasyon alanları, idari birimler ve hayvanların tüm ihtiyaçlarına cevap verecek yaşam alanları yer alacak.

Başkan Şenol Kul, sokak hayvanlarının yaşam hakkını önceleyen bir anlayışla hareket ettiklerini belirterek, 'Her can bize emanettir anlayışıyla çıktığımız bu yolda, sokak hayvanlarımızın güven içinde yaşayabileceği modern bir yaşam alanını Terme'mize kazandırıyoruz. İdari binalarımızın temel çalışmalarını sürdürüyoruz. En kısa sürede tamamlayacağımız bu tesis; tedavi ve rehabilitasyon imkânlarının yanı sıra doğayla iç içe yaşam alanlarıyla örnek bir merkez olacak' dedi.

Tesiste gönüllüler ve hayvanseverlerle iş birliği içerisinde örnek bir yönetim modeli oluşturmayı hedeflediklerini ifade eden Başkan Kul, 'Bu yatırım sadece sokak hayvanlarımız için değil, aynı zamanda çevreye, doğaya ve toplumsal sorumluluğa verdiğimiz önemin de bir göstergesidir. Tamamlandığında Terme'mize değer katacak önemli bir eseri daha hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız' diye konuştu.