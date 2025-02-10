Alt Sektörlerde Değerli Artışlar

Sanayinin alt sektörlerine bakıldığında, 2024 yılı Aralık ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektöründeki endeks, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1,8 artış gösterdi. İmalat sanayi sektörü ise yüzde 6,8 oranında bir artış kaydederken, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 11,4 oranında artış gösterdi.

Aylık Değişimlerde Değişkenlik

Aylık bazda sanayi üretiminde de artış görüldü. Madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi, bir önceki aya göre yüzde 2,2 artarken, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 5,6 oranında bir artış sağladı. Elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektöründeki artış ise yüzde 0,4 seviyesinde gerçekleşti.