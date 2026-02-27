Hutbenin Konusu: “Bağımlılıkla Mücadele: Ramazan Bir Fırsattır”

Bu haftaki Cuma hutbesinde modern çağın en büyük tehditlerinden biri olarak gösterilen bağımlılıklar ele alındı. Alkol ve uyuşturucu maddelerin yanı sıra, son yıllarda hızla yayılan dijital kumar ve dijital bağımlılık konularına özel vurgu yapıldı.

Hutbede şu ifadelere yer verildi:

“İçerisinde bulunduğumuz Ramazan-ı şerif, Allah’ın sevdiği bir kul olmak, kendimize çekidüzen vermek, varsa kötü söz ve davranışlarımızı terk etmek için büyük bir fırsattır. Bağımlılık, basit bir alışkanlık değildir. İnsanı sahte mutluluk ve geçici hazların esiri haline getiren bir hastalıktır. Kişinin zamanını heba ederken günaha dalmasına, şiddete yönelmesine, hatta kendisinin ve ailesinin canına kastetmesine sebep olan büyük bir tehdittir.”

“Dijital Kumar Hanelere Kadar Girdi”

Hutbede, iletişim araçlarının yaygınlaşmasıyla birlikte dijital kumarın evlere kadar girdiği belirtilerek şu değerlendirme yapıldı:

“Her biri bir diğerinden tehlikeli olan bağımlılıkların başında alkol ve uyuşturucu maddeler gelmektedir. Günümüzde iletişim araçlarının yaygınlaşmasıyla hanelerimize kadar giren bir başka bağımlılık ise dijital kumardır. Üzülerek ifade edelim ki, dijital kumar toplumun azımsanmayacak bir kesimine sirayet etmiş durumdadır. Çok küçük miktarlarla başlanan dijital kumar, kişinin evini ve arabasını satmasına, bütün imkânlarını bu yolda tüketmesine, borç batağına sürüklenmesine sebebiyet vermektedir. Aile bağlarının kopmasına neden olmaktadır.”

“Dijital Bağımlılık Sadece Gençleri Değil Anne Babaları da Esir Alıyor”

Hutbenin devamında dijital bağımlılığın yalnızca gençleri değil, anne ve babaları da etkilediği ifade edildi:

“Sadece gençleri ve çocukları değil, anne ve babaları da esaret altına alan bir diğer bağımlılık ise dijital bağımlılıktır. Dijital bağımlılık dikkati dağıtmakta, kişiyi yalnızlaştırmaktadır. İnsanların acısını, yardım edilmesi gereken bir durum olmaktan çıkarıp seyredilen bir içerik haline getirebilmektedir. Dijital bağımlılık sebebiyle alışveriş sitelerinde, sanal oyun ve eğlencelerde vakitler israf, ömürler zayi edilmektedir.”

Hutbede, aklı örten her türlü maddeden, kumar ve dijital bağımlılıklardan korunmanın en etkili yolunun bu kötülüklere hiç bulaşmamak olduğu vurgulandı.

Ailelere Önemli Uyarılar

Hutbede ailelere de önemli sorumluluklar hatırlatıldı:

“Gençlerimize ve çocuklarımıza sevgi ve güven temeline dayalı bir aile ortamı sunmalıyız. Bütün tedbirlere rağmen zararlı alışkanlıkların müptelası olan kardeşlerimize elimizi uzatmalı, onları kötülerin insafına terk etmemeliyiz. Ayrıca kendi rahatımız için çocuklarımızın eline telefon ve tablet tutuşturmamalıyız. Yemek yemeleri ya da bir köşede sessiz kalmaları için yavrularımızı zararlı oyun, çizgi film ve eğlencelerle baş başa bırakmamalıyız.”

“Hayat Dijital Mecralarda Tüketilecek Kadar Değersiz Değildir”

Hutbe, Ramazan ayının bir arınma ve yeni başlangıç vesilesi olduğuna dikkat çekilerek şu çağrıyla sona erdi:

“Zararlı alışkanlıklardan kurtularak yeni bir başlangıç yapalım. Unutmayalım ki insan hayatı, bağımlılıklarla çürütülecek, dijital mecralarda tüketilecek kadar önemsiz ve değersiz değildir.”

Cuma namazı sonrası vatandaşlar, özellikle gençleri ve aileleri yakından ilgilendiren hutbe konusunun son derece yerinde olduğunu ifade etti. Hutbede verilen mesajların, Ramazan ayı vesilesiyle toplumsal farkındalığın artmasına katkı sağlaması bekleniyor.