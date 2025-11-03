Samsun’un Vezirköprü ilçesinde, Vezirköprü Doğa Yürüyüşü (VEDOY) grubu Cumhuriyet Bayramı nedeniyle doğa yürüyüşü gerçekleştirildi.

91 kişinin katılım sağladığı etkinlik Vezirköprü Kunduz Ormanları’nda yapıldı. Katılımcılar, ormanın eşsiz manzarası eşliğinde yürüyüş yaparken, Cumhuriyet’in 102. yılını kutladı. Etkinlik süresince güvenlik kurallarına dikkat edilirken, doğaseverler hem spor yaptı hem de doğayla iç içe keyifli anlar yaşadı.

VEDOY yetkilileri Murat Çakır ve Ahmet Korkmaz, etkinliğe gösterilen ilgiden memnuniyet duyduklarını belirterek, "Cumhuriyetimizin değerlerini doğada hep birlikte kutlamak bizler için büyük bir onur. Katılım gösteren herkese teşekkür ediyor, bir sonraki etkinlikte buluşmayı diliyoruz" dedi.