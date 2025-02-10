Manchester City - Real Madrid: Şampiyonlar Ligi'nde 13. Randevu

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunun ilk mücadelesinde Manchester City, Etihad Stadyumu’nda Real Madrid’i konuk edecek. İki takım, tarihindeki 13. Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında karşılaşacak. İspanyol devi Real Madrid, geçtiğimiz sezonun şampiyonu olurken, Manchester City ise 2022-2023 sezonunda şampiyonluk yaşamıştı.

İki Efsane Kulüp Şampiyonlar Ligi'nde 13. Kez Yüz Yüze

Manchester City ile Real Madrid, Şampiyonlar Ligi’nde 12 kez karşılaştı. Bu maçlarda iki ekip de 4 kez galip gelirken, 4 karşılaşma ise berabere sonuçlandı. Real Madrid, 15 kez kazandığı Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu ile tarihinin en çok kazanan kulübü olurken, Manchester City’nin ise tek şampiyonluğu bulunuyor.

Real Madrid ve Manchester City'nin Şampiyonlar Ligi Performansları

Bu sezon 8 maçta 5 galibiyet ve 3 mağlubiyet alan Real Madrid, 15 puanla 11. sırada yer aldı. Manchester City ise 8 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyetle 11 puanla 22. sırada yer aldı.

Clement Turpin Maçı Yönetecek

Şampiyonlar Ligi'ndeki bu heyecan dolu karşılaşmayı Fransız hakem Clement Turpin yönetecek. Yardımcılıklarını Nicolas Danos ve Benjamin Pages yapacak, dördüncü hakem ise Mathieu Vernice olacak.